Diputados dicen Gory puede ser interrogado

Tres diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Fuerza del Pueblo (FP) consideraron que para investigar al legislador perremeísta Sergio Moya (Gory) no es necesario despojarlo de su inmunidad parlamentaria.

Eugenio Cedeño, Máximo Castro Silverio y Rafael Castillo, respectivamente, dijeron que en ningún momento Moya se ha negado a ser interrogado por el juez de instrucción especial, Napoleón Estévez Lavandier, designado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para indagar las acusaciones de ser uno de los cabecillas de cobrar supuestamente extorsiones millonarias a las bancas de apuestas y de lotería.

Cedeño, representante del PRM por La Romana, consideró que no se puede despojar de la inmunidad parlamentaria a un legislador «por una simple acusación, hasta que no haya un envío a juicio o una declaratoria de culpabilidad no debe ni tiene que despojarse de su inmunidad parlamentaria».

«La justicia tiene libertad de acción y hace lo correcto cuando designa un juez especial para evaluar a cualquier persona que tenga inmunidad parlamentaria, sea diputado o senador, y esté presuntamente envuelto en cualquier acto reñido con la ley, es lo correcto”, dijo.

“En mi caso particular espero una actuación transparente de la justicia, efectiva que si el diputado cometió los hechos bueno que responda ante la ley, y sino que lo absuelvan», sostuvo.

Castro Silverio, veterano diputado reformista, no ve necesario quitar la inmunidad al diputado Moya porque no se ha negado a ir donde lo requieran.

Explicó que hasta el momento el congresista debe ser considerado inocente porque hasta esta etapa los señalamientos contra Moya son denuncias y rumores, y que debe ser la investigación la que arroje su culpabilidad o no.

«No creo que haya que retirarle la inmunidad, él no se está negando a ser investigado, lo que hay que hacer es investigar, hasta ahora es inocente, lo que han habido son rumores, la investigación es lo que tiene que arrojar la culpabilidad de cada individuo que se mencione en un caso, esos son los procedimientos que pedimos», sostuvo.

Mientras que Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, lamentó que en muchas ocasiones se desacredita a un legislador y ni siquiera se le cita para interrogarlo sobre las acusaciones que se le formulan. Reveló que tiene el testimonio de uno de los diputados acusados hace un año de presuntamente estar involucrados en narcotráfico que no sido siquiera citado por el mismo juez Estévez Lavandier.