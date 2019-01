Los bloques de diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Revolucionario Dominicano (PRD) respaldaron hoy la decisión del Gobierno dominicano de no reconocer el nuevo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Mientras el vocero reformista en la Cámara Baja, Máximo Castro Silverio, dijo que en las próximas horas adoptarán una posición con relación a la nueva postura de la República Dominicana con relación a Venezuela, “pero todo indica que el país está cuidando relaciones más importantes, por ejemplo la que mantiene con Estados Unidos”.

Ronald Sánchez, del PRM, y Radhamés González, del PRD, coinciden en que el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en dictadura y consideran atinada la decisión del Gobierno de República Dominicana de definir como ilegítima su administración.

Sánchez sostuvo que el gobierno de Maduro en las últimas elecciones celebradas en Venezuela persiguió, encarceló e inhabilitó a muchos opositores para que no pudieran participar en esa contienda electoral.

Dijo que en los últimos meses la situación política y económica del país suramericano ha empeorado debido al aislamiento mundial a que está siendo sometida la administración de Maduro.

“Totalmente de acuerdo, muy atinada esa posición de República Dominicana frente a un gobierno opresor, un gobierno ilegal del presidente Maduro, que ya tiene décadas que ha sumido a Venezuela en el mayor grado de la miseria”, dijo.

Radhamés González

Mientras que González, dijo que hace un tiempo que las relaciones de comercio y del suministro de combustible son casi inexistentes.

“Sin lugar a dudas, el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido prácticamente es una dictadura. Nosotros saludamos la decisión de República Dominicana porque creemos, y sin temor a dudas, que el gobierno de Nicolás Maduro que se inició ayer es ilegítimo, no me atrevería a decir que es ilegal, pero si ilegítimo porque la mayoría del pueblo venezolano no está de acuerdo con la forma de gobernar del señor Maduro”, sostuvo.

Castro Silverio

De su lado, Castro Silverio es de opinión que al parecer el Gobierno dominicano con su decisión de no reconocer el de Maduro está cuidando otras relaciones más importantes en estos momentos.

Dijo que en su momento fijarán una posición oficial sobre el tema.

“Bueno cada país es soberano en sus relaciones internas y diplomáticas, eso habrá que estudiarlo. Tenemos unas relaciones de muchos años con Venezuela”, resaltó.