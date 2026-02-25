El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, habló sobre las visitas no programadas que ha realizado en distintos hospitales desde que asumió el cargo hace un mes. Estas inspecciones incluso derivaron en la destitución del director del Hospital Dr. Salvador Bienvenido Gautier, tras recibir, durante una de las supervisiones, denuncias relacionadas con irregularidades en los servicios, deficiencias en la infraestructura y fallas en la seguridad del centro asistencial.

Durante su participación este miércoles en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Landrón consideró que las inspecciones sin previo aviso son fundamentales, ya que funcionan como un estímulo para garantizar servicios oportunos, humanizados y dignos a la población.

Explicó que estas visitas buscan enviar un mensaje claro a todo el sistema de salud: mantener el compromiso y la responsabilidad desde el primer día hasta el último de gestión, sin permitir retrocesos en los avances alcanzados durante los últimos cinco años y medio de la gestión encabezada por el presidente Luis Abinader.

Aunque reconoció que ha constatado progresos importantes, también admitió que algunos hospitales presentan deficiencias, especialmente en materia de higiene. En esos casos, indicó que se han instruido los correctivos correspondientes.

De izquierda a derecha: el director Materno Infantil y de Adolescentes del SNS, José Cipriano Ortiz; el director de Medicamentos e Insumos del SNS, Omar García; la directora del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, Mabel Jones; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón; la directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Teresa Then y el director de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello. Foto: José de León

Un ejemplo

El funcionario destacó que este miércoles visitó el Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, donde observó mejoras significativas en comparación con años anteriores.

Señaló que actualmente las parturientas cuentan con camas privadas y semiprivadas que garantizan dignidad y preservación de su integridad. Además, resaltó que el área neonatal dispone de incubadoras equipadas con monitores para el seguimiento estricto de recién nacidos prematuros o con condiciones especiales.

Landrón también felicitó por sus buenas condiciones al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y al Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, conocido popularmente como Hospital de la Mujer. Destacó el ambiente agradable, la limpieza y el trato digno y humanizado ofrecido a los pacientes.

En el encuentro estuvieron presentes, además, el director de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello; la directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Teresa Then; la directora del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, Mabel Jones; el director Materno Infantil y de Adolescentes del SNS, José Cipriano Ortiz; y el director de Medicamentos e Insumos del SNS, Omar García.