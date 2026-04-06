Directora de fotografía impulsa su proyección internacional

Los Ángeles.- La directora de fotografía dominicana Marial Moreno Gómez continúa consolidando su presencia en la industria cinematográfica internacional con una serie de proyectos recientes y en desarrollo que la posicionan como un de los jóvenes talentos a seguir dentro del cine contemporáneo.

Su trabajo, enfocado en la narrativa visual con fuerte carga emocional, ha logrado destacarse tanto en Estados Unidos, como en la República Dominicana.

Egresada de la Universidad Drexel, en Filadelfia, donde obtuvo su licenciatura en Producción de Cine y Televisión con honores Summa Cum Laude, Moreno ha desarrollado una formación académica sólida que respalda su crecimiento profesional.

Su preparación técnica, combinada con una sensibilidad narrativa particular, le ha permitido integrarse a producciones en ciudades clave como Los Ángeles y Filadelfia, sin desligarse de su vínculo creativo con la República Dominicana.

Puedes leer: ¿Qué quiso decir? Hipólito revela que su palabra mágica es la “lealtad”

Entre sus trabajos más recientes destacan los cortometrajes “Rita’s wish”, reconocido con el CFA Breakthrough Award; “Connection (2025)” y “Super latina (2024)”, piezas que abordan temas vinculados a la identidad, las relaciones humanas y los procesos emocionales.

A estos se suman nuevas producciones en distintas etapas, como “Ground halt”, “Midnight snack” y “Calpita Coletta Clouffets”, que evidencian su constante participación en proyectos cinematográficos de alcance internacional.

Además de su trabajo en cortometrajes, Moreno ha incursionado en series web, televisión y proyectos comerciales, ampliando su experiencia como operadora de cámara y directora de fotografía en distintos formatos.

Esta diversidad le ha permitido fortalecer su perfil dentro de la industria audiovisual, destacándose por su versatilidad técnica y su capacidad de adaptación a diferentes lenguajes narrativos.

Su trayectoria también incluye experiencia en áreas técnicas clave dentro del sector cinematográfico, así como participación en iniciativas de liderazgo y proyectos sociales desde etapas tempranas de su formación, lo que refuerza una visión integral de su carrera.

Este enfoque se refleja en su intención de utilizar el cine no solo como medio artístico, sino también como herramienta de impacto y reflexión.

Con una agenda activa de producciones y una creciente presencia en el circuito audiovisual, Marial Moreno Gómez representa una nueva generación de profesionales dominicanos que proyectan su talento a nivel internacional.

Su evolución en la industria confirma el posicionamiento del talento creativo dominicano en escenarios globales, aportando nuevas miradas al lenguaje cinematográfico contemporáneo.