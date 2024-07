Disparo dos: Kamala Harris

Hace unos años un joven brasilero de 20 años me dijo que se iba a suicidar. Le dije: Si vas a hacerlo trata de que tu suicidio sea útil, y se rió: Si, pero ahí hay mucha seguridad me dijo, entonces la que se rió fui yo, porque claramente no tenía ganas reales de morirse.

El atentado contra Trump me dejo con muchas dudas, quizás porque en todas las películas sobre francotiradores una mira como se ubican y esconden durante semanas esperando su objetivo; y que un jovencito comprara una escalera y a plena luz y ante miles de espectadores se subiera a una azotea a disparar no convence.

Lo que si convence es que ese ovrencito de 20 años, lamentablemente un geniecillo en Ciencias, se suicidara, después de 20 años de ninguneo y abuso por parte de sus compañeros en la ecuela y en su entorno.

El puño levantado de Trump ante ese atentado me pareció demagógico, como todo lo que hace y ha hecho este candidato de lo infernal como ha sido denominado por las personas espiritualmente más avanzadas.

Noam Chosky, en su converdacion con José Mujica, unlibro que ardorosametne recomiendo, define al Partido Republicano como “la organización mas peligrosa del mundo”, porque afirma que no escatima esfuerzos y recursos por convertir a Norteamrica en una dictadura neo-facista, donde prime el lucro de la plutocracia y la maipulacion masiva de los mas pobres, curiosamente en la defensa de pseudovalores de quienes son y han sido históricamente sus enemigos de clase en todos los frentes.

Empero, con la dimision de Biden y la posible candidatura de Kamala Harris todo cambia, todo ha cambiado, porque una cosa es enfrentar a un anciano ya con demencia senil, con las artes de la difamación, la mentira como recurso principal y la calumnia, y otra es enfrentar a una exfiscal general de uno de los Estados más importantes de USA, con un amplio conocimiento de las leyes y una experiencia de décadas como litigante.

“Es valiente y osada” como nadie, dicen sus admiradores. “No tiene cola que pisar”, dicen otros, y además representa al enemigo más vituperado y vapuleado por Trump durante todo su eercicio como capitalista desalmado y hombre público: las mujeres inteligentes.

¿Qué le dirá Trump a una mujer negra y asiatica, que ademas es una profesional impecable, y está casada (otro plus) con un millonario judío con tres hijos que la aman?.

El surgimiento de Kamala es lo mas interesante que ha podido suceder en una campaña que prometia matarnos de aburrimiento, con Trump como seguro ganador de una contienda donde reina la ignorancia. Un segundo disparo metafórico del cual no saldrá ileso