La confianza en estadísticas del Banco Central a pesar de críticas locales

En tanto defiende su método de investigación, las estadísticas del Banco Central sobre el comportamiento de la macroeconomía ganan crédito en los organismos internacionales. Pero por más rigurosas que sean y por más que se ajusten a los patrones internacionales, la entidad jamás encontrará satisfacción plena en todos los sectores.

El gobernador Héctor Valdez Albizu sabe por experiencia que frente a la vigilancia permanente del FMI, la Cepal, el BID y agencias evaluadoras está obligado a hablar, como lo ha hecho, con números verificables basados en estándares universales.

Voceros de sectores políticos buscarán siempre la manera de desacreditar los ingresos en divisas y otras operaciones. E incluso habrá hasta quienes se dejen engatusar. Pero mientras los organismos internacionales validen el método no hay por qué preocuparse.