La escritora de origen dominicano en Estados Unidos, Dixa Ramírez D’Oleo, se alzó con el Premio Literario Bárbara Christian que otorga la Caribbean Studies Association (Asociación de Estudios del Caribe, entidad internacional de carácter académico).

El galardón es conferido cada tres años al mejor libro publicado de tema caribeño, y fue concedido a Ramírez D’Oleo por su primera obra, Colonial Phantoms: Belonging and Refusal in the Dominican Americas, from the 19th Century to the Present (que se puede traducir como”Fantasmas Coloniales: Pertenencia y negacióndelo dominicano en las Américas, desde el siglo XIX hasta el presente”).

La obra ganadora fue distinguida por sus méritos literarios y académicos. El libro destaca las historias y expresiones culturales del pueblo dominicano. Mezclando el análisis histórico y literario, la autora revela cómo los discursos occidentales han distorsionado, mal categorizado o borrado la República Dominicana desde el siglo XIX, a pesar de su lugar central en la historia de las Américas yen el mundo occidental.

El premio fue anunciado durante el 44 congreso anual de la Asociación de Estudios del Caribe celebrado recientemente en la ciudad de Santa Marta, Colombia, con el tema: “El Caribe en tiempos de tempestades”.

Ramírez D’Oleo es doctora en literatura, especializada en el Caribe, egresada de la Universidad de California en San Diego. Fue profesora de las universidades de Princeton y de Yale, y actualmente enseña literaturas transnacionales en la Universidad de Brown, en el departamento de Estudios Americanos.

Su libro fue editado por la Universidad de Nueva York, cuyos editores han resaltado que la obra coloca al pueblo dominicano y la cultura e historia dominicana en la vanguardia de una investigación perspicaz sobre la modernidad colonial en las Américas.

En su obra Colonial Phantoms (“Los Fantasmas coloniales”) la autora demuestra cómo los imperialismos de Occidente han impactado profundamente la vida de los dominicanos, dando lugar a una historia dominicana relacionada con el nacionalismo, mientras la nación ha lidiado con esa complejidad en lo que Ramírez D’ Oleo denomina “las Américasdominicanas”,o sealo dominicano a través de las Américas.

Su estudio analiza expresiones literarias y musicales, cine, artes plásticas, la arquitectura de monumentos públicos y otros temas, para iluminar la resistencia y búsqueda dominicana de legitimidad en el mundo occidental.

La obra de Ramírez D’ Oleoya había obtenido este año el Premio del Libro Isis Duarte 2019 de la Latin American Studies Association (Asociación de Estudios Latinoamericanos).