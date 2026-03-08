Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), coordinados por miembros del Ministerio Público y apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, confiscaron un cargamento de 700 paquetes presumiblemente cocaína, durante labores de interdicción conjunta, desarrolladas en el puerto Multimodal Caucedo del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Los agentes de la DNCD, asistidos por militares y unidades caninas, tras recolectar y analizar distintas informaciones de inteligencia, perfilaron decenas de contenedores de tránsito por el país, detectando en el interior de uno de ellos imágenes discrepantes, lo que puso en alerta a las unidades operativas.

Siguiendo las instrucciones del fiscal, se procedió a realizar una inspección más rigurosa, ocupando dentro del contenedor, cargado de uvas, un total de 14 pacas, conteniendo 700 paquetes presumiblemente cocaína, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

“El contenedor, embarcado originalmente en Chile, realizó una ruta, que incluye Colombia y Ecuador, de tránsito en Republica Dominicana, para proseguir hacia Bélgica, Alemania, Roterdam y finalmente Reino Unido, donde sería descargado, según el manifiesto de la carga; fue interceptado luego de una ardua labor de inteligencia e interdicción, que concluyó con el decomiso del importante alijo” señala el comunicado de prensa de la agencia antidrogas.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los involucrados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

El decomiso del importante cargamento, se produce horas después de que el jefe de Estado dominicano Luis Abinader participara en la Cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, donde el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una coalición militar de 17 países para acabar con las redes de narcotráfico.

La República Dominicana reafirma su compromiso de liderar en la región del Caribe la lucha contra el tráfico de drogas y la criminalidad organizada transnacional, demostrando una vez más con la reciente incautación, su inquebrantable voluntad de combatir las estructuras criminales que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas.

Los 700 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.