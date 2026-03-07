En una persecución agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron 13 paquetes de cocaína, durante un operativo de interdicción realizado en la provincia La Altagracia.

Las unidades operativas, montaron un dispositivo de vigilancia, en la Avenida Ted Kheel, Punta Cana, para atrapar a un hombre, que se movilizaba a bordo de un vehículo y según informes de inteligencia, pretendía realizar una transacción de presuntas sustancias narcóticas.

El individuo al notar la presencia de los agentes, aceleró la marcha, se desmontó de la yipeta marca Mazda Modelo CX-5, e intentó escapar a pie de la persecución, internándose en unos matorrales, sin lograr su objetivo.

Por instrucciones del fiscal se procedió a inspeccionar el vehículo, localizando en el baúl, una maleta con 13 paquetes de presumible cocaína, envueltos en fundas plásticas y con varios logotipos.

“De acuerdo a informes de inteligencia, el individuo estaría vinculado a una red de narcotráfico que recluta personas (mulas) para enviar drogas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá, a través de los aeropuertos del país”

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico y activan la localización de otros integrantes de esta red para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

El detenido, un dominicano de 46 años, será sometido a la justicia en las próximas horas, mientras los paquetes de la sustancia están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.