DNCD reporta resultados históricos con más de 187,000 arrestos y 226,000 kilogramos decomisados

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) presentó este martes un balance general de los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde el 19 de agosto de 2020 hasta el 16 de octubre de 2025, período durante el cual informó se han ejecutado múltiples operativos con resultados contundentes.

De acuerdo con el informe oficial, durante este período fueron detenidas 187,221 personas, de las cuales el 99 % corresponde a hombres y el 1 % a mujeres, como parte de las acciones de interdicción y control desarrolladas por las instituciones de seguridad del Estado.

Asimismo, fueron ocupados 13,669 vehículos, 144 embarcaciones, 7 aeronaves, 1,638 armas de fuego y 396 inmuebles, todos vinculados a operaciones de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

En cuanto a los decomisos, las cifras se detallan a continuación:

• 159,440.40 kilogramos de drogas incautadas a nivel nacional.

• 67,373.79 kilogramos decomisados en operaciones internacionales con apoyo de organismos aliados.

Para un total general de 226,814.19 kilogramos de sustancias narcóticas confiscadas.

Además, comunicaron que ocuparon USD 13,023,089.64 y RD 191,787,364.00 en efectivo, como resultado de las operaciones financieras ilícitas detectadas.

Durante el mismo período, 355 personas fueron extraditadas o deportadas hacia distintos países, principalmente por vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

Quizas te interese: COE coloca nueve provincias en alerta roja por tormenta tropical Melissa

En los 16 años comprendidos entre 2004 y 2020, las autoridades lograron incautar 77,526.11 kilogramos de drogas, un registro significativo pero que queda ampliamente superado por los resultados obtenidos en los últimos cinco años, según las estadísticas recientes de la institución encargada del combate al narcotráfico.

El presidente Luis Abinader, durante un encuentro en la “LA Semanal con la Prensa”, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, bajo el tema “La lucha continúa”, destacó los avances alcanzados por los órganos competentes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mandatario subrayó que, sólo en operaciones internas, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó miles de allanamientos e interdicciones en espacios públicos, acciones que permitieron arrestar a las mencionadas casi 2,000 personas y decomisar miles de gramos de drogas en distintos puntos del país.