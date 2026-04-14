Doce muertos en el noroeste de Haití por las lluvias

Doce personas fallecieron en el noroeste de Haití debido a las intensas lluvias registradas en los últimos tres días, según informó la Dirección Departamental de Protección Civil.

Las precipitaciones han provocado graves daños materiales, con cientos de viviendas inundadas, una situación que podría empeorar debido a que las lluvias continúan.

En el sector agrícola, el impacto también ha sido severo: numerosas plantaciones quedaron devastadas y las crecidas arrastraron cabezas de ganado, lo que llevó a las autoridades a solicitar ayuda al Gobierno central.

Un frente frío sobre Puerto Rico está generando condiciones que podrían provocar más lluvias en varias regiones de Haití, incluyendo el Norte, Noreste, Noroeste, Grand’Anse y Sudeste, según el Centro Nacional de Meteorología.

Además, se prevé que miércoles y jueves las precipitaciones se intensifiquen, especialmente en el Oeste y Sudeste, lo que podría agravar aún más la situación.

Este escenario es especialmente preocupante porque el país ya enfrenta una crisis humanitaria: más de 1.4 millones de personas fueron desplazadas el año pasado por la violencia e inestabilidad, alcanzando niveles sin precedentes, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).