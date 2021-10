Dodgers darán revancha a Bravos; Betts se crece

La serie entre rivales californianos cumplió con las expectativas; criollo Valdez con la responsabilidad de contener a Medias Rojas

No podía ser de otra manera.

Pero no debió terminar de esa forma.

El partido Dodgers vs Gigantes cumplió con las expectativas. Los dirigentes y los jugadores se comportaron a la altura que exigía un desafío de trascendencia histórica, los árbitros no hicieron lo mismo, especialmente el principal Doug Eddings y el auxiliar de primera Gabe Morales lo cerró con una arbitrariedad.

Los Dodgers obtuvieron el derecho de dar la revancha a los Bravos de Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a partir de este sábado.

Fue un triunfo de altos kilates, un duelo de pitcheo, no a la vieja usanza, pues Dave Roberts no usó un abridor, sino alguien que recorre un trayecto corto y al que todavía no le tienen traducción, lo llaman “opener”, que en el concepto beisbolero es diferente a “starter”.

Fue un juego exquisito, digno de la rivalidad más grande que existe en el Viejo Circuito y de los dos clubes que más partidos ganaron en la serie regular de este año, mismos que en la primavera iniciaron una lucha cabeza con cabeza que terminó en el otoño.

Poco que cuestionar y mucho que elogiar. Roberts, alcanzado ya el respeto y la seniority, se dio el lujo de realizar un movimiento de último momento, de esos que sólo hacen los mánagers con sus puestos garantizados.

Corey Knebel y Brusdar Graterol desfilaron por el montículo antes que Julio Urías lo hiciera en el tercer acto. Kenley Jansen en esta ocasión fue llamado en el octavo sin existir situación de rescate, mientras que el intimidante Max Scherzer se apuntó el primer salvado de su carrera…y en que momento.

Logan Webb, de los Gigantes, otra vez se fajó contra una alineación asesina y salió airoso en siete capítulos. El joven relevista dominicano Camilo Doval no pudo hacer el trabajo, alguien tenía que ser el chivo y el galardón se lo llevó Cody Bellinger, un “anémico” bateador, ganador de Novato del Año y JMV, que empujó la del triunfo 2-1 en el noveno inning.

DATOS.- Mookie Betts sigue haciendo aportes que conducen a la grandeza. Anoche se convirtió en el primer Dodgers en batear cuatro hits en un juego de vida o muerte…La postemporada coloca a las estrellas en lugares especiales cuando se revisa la historia, por eso los hay buenos, muy buenos y grandes.

Es lo que ocurrirá con Betts y Max Scherzer, a quienes el juicio histórico tendrá que colocar en un gran sitial…Los Astros van tras la revancha contra los Medias Rojas y Álex Cora, el joven dirigente a quien hay que dársela, mismo que a Houston, un equipo que ha enseñado calidad y garras más allá de cualquier escándalo…Los espaciales llegan a la SCLA con problemas en su pitcheo abridor, el status de Lance McCullers Jr. todavía es incierto…Framber Valdez y Luis García tienen la asignación para los dos primeros encuentros, mientras que Chris Sale y Nathan Eovaldi, dos pitchers probados en estas instancias, abrirán por los Medias Rojas los partidos en Minute Maid Park…Doug Eddings es reconocido como el árbitro de la zona de strike más grande en las Mayores y eso quedó confirmado anoche cuando decretó strike las altas, las bajas y las muy afuera. Gabe Morales, un ampaya que nació en Santa Clara, California y debutó en el 2014, terminó el juego de una manera brutal, que se ganó el repudio de fanáticos y peloteros que estuvieron presenciando el encuentro.

Wilson Contreras, Kevin Pillar y James McCann emitieron sus críticas por tuiter sobre el tercer strike llamado a Wilmer Flores…”No tengo el beneficio de múltiples ángulos de cámara cuando estoy en vivo. Cuando sucedió en vivo pensé que se fue”, dijo Morales refiriéndose a la controversial llamada…Los Cardenales cancelaron al dirigente Mike Shildt por diferencia filosóficas. Risa me da…Los Yankees se llevaron al coach de 3B Phil Nevin y al de bateo Marcus Thames…Albert Pujols sólo tuvo tres turnos en los cinco juegos de la SDLN. Podría iniciar cuando abra el zurdo Max Fried, pero el dirigente Roberts ha mostrado poca confianza en el veterano. Una señal…Houston fue líder en bateo (.267) y OBP (.339), carreras (5.3) y K/J (7.54)…Boston encabez´´o en dobles (330), fue tercero en bateo (.261), y segundo en slugging (.449)…Finalizó el juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht, una razón más para que entendamos que la corrupción aquí difícilmente se castiga. Por las circunstancias que fuere, unos dicen que los expedientes fueron mal elaborados, yo agrego que intencionalmente, pero la realidad es que en lo legal no hubo culpables y sólo dos personas, uno político, fueron condenados. Se repartieron más de 4,000 millones de pesos en sobornos y no aparecen los sobornados. ¡Diablo!..Créanme, que si ocho y cinco años son la cadena por algo tan grande, muuuchos dominicanos estuvieran dispuestos a hacer una gira rumbo a Najayo. Más bueno que es así.

CITA.-“Es solo el primer paso hacia nuestro objetivo final. Podemos estar felices en este momento, pero tengo la mentalidad de que tienes que pasar página y no puedes celebrar como si hubieras ganado el trofeo de la Serie Mundial», dijo Mookie Betts después que los Dodgers lograron avanzar a la Serie de Campeonato al eliminar a los Gigantes con victoria 2-1.