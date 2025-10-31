Los Dodgers de Los Ángeles cayeron ante los Azulejos de Toronto el miércoles en el quinto juego de la Serie Mundial. Los Dodgers, que aspiran a convertirse en el primer bicampeón de la MLB desde que los Yankees de Nueva York ganaran las Series Mundiales de 1998 y 2000, se encuentran ahora abajo 3-2 en la serie al mejor de siete y sin margen de error. Los Azulejos, por su parte, están a una victoria de conseguir su primer campeonato desde 1993.

Las probabilidades no están a favor de los Dodgers, ni empírica ni teóricamente. Aproximadamente el 70% de los equipos de la MLB que van perdiendo una serie al mejor de siete por un marcador de 3-2 han perdido la serie. Esto solo tiene sentido si se hacen los cálculos.

Si a los Dodgers se les diera un 55% de probabilidad de ganar cada partido (y eso siendo generosos), tendrían un 30% de probabilidad de ganar ambos.

Si reducimos esas probabilidades a un volado, tendrían un 25% de probabilidad de ganar los siete partidos y repetir la serie. No es una buena situación en ningún caso.

Si hay algo positivo para los Dodgers, es esto: la estructura restante de la Serie Mundial debería darles la oportunidad de eliminar su mayor debilidad: un bullpen vulnerable que, junto con otros equipos, registró la segunda mayor cantidad de fallos durante la temporada regular. Los playoffs no han sido mucho mejores.

El mánager Dave Roberts ha tenido que lidiar con un dilema durante todo octubre. La disparidad entre la calidad de su rotación y su bullpen es tal que ha tomado la decisión lógica de apoyarse en la primera, incluso cuando esos lanzadores se han arriesgado a una sobreexposición al enfrentarse a la alineación rival más de tres veces.

Esto lo ha dejado en una posición incómoda. Si Roberts mantiene a un abridor demasiado tiempo, será criticado, pero si lo saca demasiado pronto, también lo será. ¿No es divertido ser mánager?

Roberts seguirá enfrentándose a esa decisión en el Juego 6, y en un posible Juego 7, pero las circunstancias son diferentes.

Ahora, en lugar de elegir entre opciones de relevo intermedio si se requiere un cambio en la quinta o sexta entrada, Roberts puede priorizar que sus cuatro abridores —Yoshinobu Yamamoto , Tyler Glasnow , Shohei Ohtani y Blake Snell— lancen la mayor cantidad de entradas posible .

Yamamoto y Glasnow, los abridores proyectados, pueden lanzar varios juegos seguidos. Yamamoto ya ha lanzado dos juegos completos en esta postemporada, incluyendo uno en el Juego 2 de la Serie Mundial en Toronto. Roberts puede entonces sustituir a Ohtani y/o Snell según sus días de lanzamiento (generalmente dos días después de la apertura de un lanzador).

No hay mañana si los Dodgers pierden el Juego 6, y tampoco hay mañana en caso de un Juego 7. Esto le permite a Roberts exigirles un poco más a esos abridores como relevistas de lo que lo haría si esta fuera la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Si a esto se le suma la disposición de Roberts a permitir que sus abridores lancen muchas entradas —todos, excepto Glasnow, han promediado más de seis entradas por batazo en los playoffs, y Yamamoto ha superado las siete—, podrían darse situaciones en las que los Dodgers solo necesiten un relevista tradicional, si es que necesitan alguno. Obviamente, esto no garantiza nada: un abridor, en cualquiera de los dos roles, podría tener una mala noche, o la ofensiva podría seguir sin responder. Sin embargo, sí coloca a los Dodgers en una mejor posición que si intentaran armar cuatro o cinco entradas con un cuerpo de relevistas que no ha rendido de forma consistente.

De hecho, a los Dodgers les convendría limitar el uso de su bullpen para que solo el derecho Roki Sasaki, cerrador de Los Ángeles en la postemporada, esté en el círculo de confianza de Roberts.

La única consideración que los Dodgers deberían tener en cuenta es cómo utilizar mejor a Ohtani; es decir, si tendría más sentido que fuera titular en cualquier partido en el que tengan previsto utilizarlo, de esa manera no tendría que molestarse en calentar mientras sigue formando parte de la alineación.

En cualquier caso, los Dodgers pueden consolarse con esto: si pierden esta serie, puede que no sea porque sus relevistas intermedios se estén desmoronando.

Por: RJ Anderson Cbssports