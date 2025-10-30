Redacción Deportes.- Los Azulejos de Toronto saldrán este viernes al terreno del Rogers Centre con la oportunidad de conquistar su tercera Serie Mundial de Béisbol, mientras que los Dodgers de Los Ángeles buscarán forzar un séptimo y decisivo encuentro para mantener sus aspiraciones de revalidar el título de campeones de las Grandes Ligas.

Toronto llega con la motivación de celebrar en casa un campeonato que no alcanzan desde hace 32 años. Para ello, han demostrado ser un equipo sólido ante su público durante toda la postemporada, con marca de 5-3 como locales y una ofensiva que ha producido 49 carreras en esos ocho compromisos, para un promedio de 6.1 anotaciones por juego en la casa de los Azulejos.

Azulejos ha concedido 35 carreras

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. continúa siendo la figura clave del conjunto canadiense. En estos playoffs, registra ocho cuadrangulares, 17 carreras anotadas, 15 remolcadas y un promedio de bateo de .415. En el Rogers Centre ha mantenido su impacto ofensivo al batear .375 con tres jonrones, seis anotadas y siete impulsadas. Por su parte, el cuerpo de lanzadores de los Azulejos ha concedido 35 carreras en esos partidos de postemporada en casa, equivalente a 4.3 por encuentro.

Sin embargo, los Dodgers no llegan rendidos. El conjunto angelino ha sido altamente competitivo fuera de su estadio, con récord de 5-1 como visitantes en la actual postemporada. Su ofensiva registra un promedio de 4.1 carreras anotadas por juego en la carretera y su picheo ha limitado a los rivales a solo 3.3 carreras por encuentro. En esta Serie Mundial ya lograron una victoria en Toronto, precisamente en el Juego 2, aunque también fue allí donde sufrieron su única derrota lejos de Los Ángeles.

Ofensivos del club

Shohei Ohtani, uno de los pilares ofensivos del club, no ha tenido el mismo rendimiento fuera del Dodger Stadium, bateando apenas .166 con un jonrón y cuatro impulsadas en calidad de visitante durante estos playoffs. Aun así, los dirigidos por Dave Roberts apuestan a que su bate pueda responder en un momento de máxima exigencia.

Los Dodgers depositan sus esperanzas en el dominio monticular del japonés Yoshinobu Yamamoto, quien ha completado dos salidas consecutivas como visitante permitiendo solo dos carreras en 18 entradas, con efectividad de 1.00 y 15 ponches. Toronto cuenta en la lomita con Kevin Gausman, que pese a haber cargado con la derrota en el segundo juego, lanzó una salida de calidad con 6.2 episodios y tres carreras permitidas. En sus tres aperturas de postemporada en el Rogers Centre ha registrado una efectividad de 3.00.

Toronto está a un paso de volver a lo más alto del béisbol. Los Ángeles, con la experiencia de campeón defensor, buscará mantener viva la Serie Mundial y extender la decisión al máximo. Todo se resume a un juego que podría cerrar una temporada histórica o prolongar una batalla que ya ha demostrado ser electrizante.