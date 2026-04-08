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Madre se encuentra estable tras derrumbe en Los Alcarrizos donde murió su hija

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Madre se encuentra estable tras derrumbe en Los Alcarrizos donde murió su hija

Los Alcarrizos. — El director del Hospital Dr. Vinicio Calventi, doctor José Alfaro, informó la tarde de este miércoles que se encuentra estable el estado de salud de la señora que sufrió múltiples traumas y lesiones en la columna vertebral, luego del derrumbe de una pared próximo a su vivienda, hecho en el que falleció su hija de un año y siete meses.

El doctor Alfaro explicó que la paciente recibe todas las atenciones médicas necesarias y fue ingresada en una habitación privada del segundo nivel del centro de salud, donde es asistida por un equipo de médicos y enfermeras.

“He decidido de manera personal estar presente y dar nuestro apoyo a esta señora, que lamentablemente perdió a su hija de un año y siete meses. Sabemos de las atenciones médicas que va a necesitar y estamos comprometidos en brindarle toda la asistencia posible”, expresó el director del hospital.

El trágico hecho ocurrió a primeras horas de este miércoles en la vivienda de la familia, ubicada en el sector Villa Verde, kilómetro 14 de la autopista Duarte.

El incidente se produjo a causa de las fuertes lluvias registradas en la zona, que provocaron el colapso de una pared que cayó sobre la vivienda, construida de madera y techada de zinc, propiedad de los esposos Wilkins Alcántara y Ana Cristina del Monte.

Durante el derrumbe, la madre quedó atrapada entre los escombros, mientras que su pequeña hija perdió la vida a causa del impacto de la estructura.

En tanto, el esposo de la señora sufrió heridas cortantes en uno de sus brazos, por lo que fue atendido y curado en la sala de emergencias del Hospital Vinicio Calventi.

Las autoridades y organismos de socorro acudieron al lugar del suceso para asistir a la familia y realizar las labores correspondientes tras el colapso de la estructura.

TEMAS: #Madre#niña#pared
José Pimentel

José Pimentel