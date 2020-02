SANTO DOMINGO. – El candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, garantizó que desde el ayuntamiento trabajará para lograr que la Capital tengaun mayor flujo de turistas, pero que para ello se implementarán una serie de medidas y programas orientados a solucionar las principales problemáticas que actualmente impiden que eso no se logre.

Al sostener un encuentro con el Clúster Turístico de Santo Domingo, Contreras aseguró que con la Nueva Gobernanza desde la alcaldía reforzará la Policía Municipal para garantizar un mayor cumplimiento de las normas, se implementarán programas educativos que incluirán la capacitación de jóvenes en distintas áreas que podrán ofertar su fuerza laborar al sector turismo y hacerlo más competente y atractivo para el visitante.

Se trabajará para solucionar problemáticas como la recogida eficiente de la basura, el drenaje pluvial, el acondicionamiento de las aceras, el transporte, seguridad e iluminación, lo que agregará valor a la oferta turística.

Aseguró que se crearán escuelas de instructores, cuyos egresados serán proporcionados a los clubes, y escuelas vocacionales para capacitar técnicos en inglés, gastronomía y otras áreas que permitan la inclusión de los jóvenes y que el sector turismo tenga a su disposición una fuerza laboral capacitada y de esa manera puedan tener un mayor crecimiento de sus negocios.

“Hace falta gente capacitada, plomeros, gente que hable inglés y gente que sepa ofrecer un servicio estándar de calidad, pero esa mano de obra está ahí, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de acompañarlos y darles una oportunidad a esos jóvenes”, dijo Contreras.

Explicó que esos programas se desarrollarán bajo la iniciativa “Tu talento es nuestro capital”, el cual busca crear una escuela de líderes para descubrir en los jóvenes sus fortalezas para que sean mejores ciudadanos e integrarlos a programas culturales, deportivos y otras áreas para que ejerzan su liderazgo y sean ejemplos en la sociedad.

Entiende que el turismo en la actualidad no puede subsistir sin esos elementos, porque se debe desarrollar conjuntamente con la comunidad, la cultura y la expresión de la gente.

“Por eso siempre pongo como ejemplo que aquí existe una ruta gastronómica en la Gustavo Mejía Ricart, pero no hay una acera, no hay una fachada, no hay iluminación, no hay parqueos, entonces ¿qué le estamos vendiendo al visitante?”, se preguntó.

Dijo que la ciudad debe prepararse para la visita de turistas que tengan alguna discapacidad, debido a que actualmente no existen las condiciones para una persona con esta condición puedan pasear por las aceras, lo que impide que una familia que tenga un miembro con capacidad especial pueda elegir la Capital para venir a vacacionar.

Sostuvo que para que para aplicar una Nueva Gobernanza tiene que haber autoridad, educación, participación, inclusión, y tecnología para consolidar esas iniciativas.

De su lado, Mónica Infante, presidenta del Clúster Turístico de Santo Domingo, planteó las principales necesidades que actualmente impiden un mayor flujo de turistas en la ciudad, citando entre ellas el rescate de importantes monumentos históricos, la falta de permisos para nuevas construcciones en la Zona Colonial, manejo de los residuos sólidos, el rescate de El Conde y del Mercado Modelo, los parqueos y la seguridad.

Señaló que hay inversionistas que han mostrado interés en traer sus inversiones a la ciudad, pero que necesitan el apoyo de las autoridades para que los mecanismos se puedan canalizar de forma más ágil.

Aunque entiende que Santo Domingo es la Capital turística del Caribe considera que se deben mejorar las condiciones para que la ciudad aumente su potencial.