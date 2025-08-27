El aspirante presidencial peledeísta Francisco Domínguez Brito consideró hoy que ante la crisis económica que alega vive el país, la competencia electoral para el 2028 prácticamente sería entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP).

“El deterioro del Gobierno va muy rápido, no hay planificación y se observa que va como un barco a la deriva y se puede presentar un fenómeno que quienes vayan a competir sean la Fuerza del Pueblo y el PLD”, expresó el Procurador y el titular de los ministerios de Trabajo y Medio Ambiente.

Domínguez Brito precisó que para muchos ese fenómeno no es posible, pero al mismo tiempo genera duda en algunos, pero que desde su perspectiva, su razonamiento tiene lógica, ya que el oficialismo en cinco años no ha podido enfrentar con éxito los principales problemas que afectan a los dominicanos.

Domínguez Brito critica la falta de planificación del Gobierno y el deterioro social que afecta a los dominicanos

“Se está viviendo una irritación colectiva y si tu analiza el comportamiento de la sociedad dominicana en los últimos procesos existe un abstención de más de 50 %, es decir que no existe fidelidad a los partidos políticos”, subrayó el miembro del Comité Político del PLD al ser entrevistado en el programa televisivo Hoy Mismo.

Elección interna

Sobre la situación interna del partido de la estrella amarilla, el también exfiscal del Distrito Nacional lamentó las renuncias de algunos dirigentes.

Sobre le escogencia de su candidato presidencial, Domínguez Brito afirmó que se hará en octubre del 2027 cumpliendo así con lo establecido en la Ley 33-18 de Partidos Políticos.

Dijo que espera que él y los demás aspirantes del PLD: Francisco Javier García, Abel Martínez, Ariel Jiménez y Charlie Mariotti, puedan recorrer el país juntos, para así llevar un mensaje de unidad y de esperanza al pueblo dominicano.

Cree que la competencia interna sería un proceso complejo, pero que al final, saldrá fortalecida la organización fundada por el profesor Juan Bosch en 1973.

Para el dirigente del partido morado, sería conveniente que los partidos puedan definir con tiempo lo relativo a sus candidaturas a cargos electivos, porque así se tendría mayor tiempo de preparación sobre el particular.

Críticas

Según Domínguez Brito, el año escolar 2025-2026, ha iniciado con un déficit de unas 10 mil aulas, lo que resulta cuesta arriba para los padres que no tienen condiciones económicas para enviar sus hijos a colegios privados.

“El almuerzo y el desayuno escolar se deteriora, pero también hay un retroceso por la jornada de la tanda extendida”, puntualizó.

El exfuncionario entiende que el tiempo el tema educativo se va quedando al margen, obviando una discusión seria sobre lo que genera que no se avance sobre el particular.

“Debemos pensar cómo podemos enseñar a nuestros muchachos a pensar y a razonar en valores”, agregó el dirigente político.