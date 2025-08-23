SANTO DOMINGO.– El dirigente político Francisco Domínguez Brito advirtió que la actual crisis económica que atraviesa el país es consecuencia directa de lo que calificó como “la pésima calidad del gasto público” de los últimos cinco años.

Domínguez Brito afirmó que el gobierno ha duplicado la nómina estatal con fines clientelares, multiplicado las pensiones para dirigentes de su partido y descuidado sectores estratégicos, lo que ha generado un colapso financiero.

“La negligencia en el sector eléctrico nos costará alrededor de 2,000 millones de dólares, más de 120 mil millones de pesos. Si a eso sumamos el aumento de nómina y pensiones, hablamos de casi 500 mil millones solo en 2025. En cinco años, el despilfarro supera los 1.5 millones de millones de pesos. Una locura”, expresó.

El dirigente aseguró que, de haberse invertido esos recursos en zonas francas, turismo, agua potable o energía, el país tendría más empleos de calidad y un crecimiento económico sostenido.

Asimismo, criticó que el gasto de capital y en infraestructura, así como la formación del capital humano, no han sido prioridad para las autoridades, que —dijo— prefieren el populismo antes que el desarrollo.

“Solo en electrodomésticos preelectorales gastaron 3,000 millones, lo que demuestra que hace falta cambiar las prioridades”, agregó.