Dominicana buscará segunda corona en Clásico Mundial de Béisbol, a partir de este viernes

Santo Domingo.- La selección dominicana debutará este viernes ante Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol, en el que competirá en el Grupo D, junto a Holanda, Nicaragua, Israel y Venezuela, además de la escuadra centroamericana.

Los quisqueyanos, comandados por el ex jugador de Grandes Ligas, Albert Pujol, tratarán de lograr su segundo título en el evento continental, cuya corona está en poder de Japón.

Los dominicanos ganaron su primer título en el torneo del 2013, bajo la rienda de Tony Peña.

Para esta ocasión, el dirigente Pujol y el gerente general del equipo, Nelson Cruz, estructuraron un conjunto con buena ofensiva y lanzadores que han mostrado calidad en las Grandes Ligas.

En la lista aparecen nombres reconocidos por su gran talento, como Juan Soto, Vladimir Guerrero junior, Julio Rodríguez, Manny Machado, Geraldo Perdomo, Jeremy Peña, Junior Caminero y Austin Wells.

El pitcheo lo encabezan Cristopher Sánchez, Sandy Alcántara, Luis Severino, Edwin Uceta y Brayan Bello, quienes están en una lista en la que también figuran buenos relevistas.

Aunque hay figuras que no estarán con el equipo criollo, como el caso del antesalista Rafael Devers, Ely de la Cruz y Teoscar Hernández, el equipo local es uno de los favoritos para llevarse el título.

Los quisqueyanos no deben tener problemas para avanzar a la siguiente ronda, tomando en cuenta la debilidad de los rivales, con excepción de Venezuela.

La escuadra criolla jugó dos partidos amistosos ante los Tigres de Detroit, antes de viajar a Miami, que será sede del Grupo D.