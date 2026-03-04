Exhibición poderosa: Dominicana brilla ante Detroit rumbo al Clásico 2026; selección cumplió

La poderosa selección dominicana de béisbol cumplió ante su pueblo con una victoria y un empate en la serie frente a los Tigres de Detroit, previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En el encuentro del miércoles, República Dominicana empató a 4-4 carreras con Detroit, finalizando el partido en nueve entradas por las reglas de partidos de exhibición y pretemporada de Grandes Ligas.

Una vez más Juan Soto respondió con el bate al disparar cuadrangular solitario y triple remolcador de dos vueltas.

Junior Caminero se fue de 2-2 en el partido, para completar una serie perfecta de 6-6, en la que bateó para el ciclo con al menos un jonrón, triple, doble y sencillo.

El lanzador de los Medias Rojas de Boston Bryan Bello fue el abridor por Dominicana y navegó durante tres entradas en las que permitió una carrera.

El relevo dominicano se mantuvo inmaculado desde el cuarto capítuo hasta el séptimo episodio con los brazos de Elvis Alvarado, Albert Abreu Phillips Valdez y Enny Romero.

Mientras que en el noveno capítulo, Detroit hizo una carrera contra Oscar de la Cruz para poner las acciones 3-2 y dos más frente a Jimmy Cordero para irse delante 4-3.

En la parte baja del noveno episodio, llegó el turno de Carlos Santana quien conectó hit remolcador para igualar las acciones.

Al finalizar el encuentro, los jugadores dominicanos se reunieron en el montículo y realizaron una oración. Luego agradecieron al público con aplausos y firmas de autógrafos a pelotas y chaquetas.



La Federación Dominicana de Béisbol realizó un homenaje al equipo campeón del Clásico en la edición del 2013 y además retiró el número 27 de todas las selecciones nacionales de béisbol. Juan Marichal Jr. recibió la chaqueta enmarcada en representación de su padre.