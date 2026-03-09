Dominicana es elegida vicepresidenta del instituto de ingeniería sísmica de EE.UU.

SANTO DOMINGO. – La ingeniera dominicana Ashley Morales-Cartagena fue seleccionada como vicepresidenta para el período 2026 del Earthquake Engineering Research Institute (EERI), una de las principales organizaciones internacionales dedicadas al estudio del riesgo sísmico y la resiliencia ante terremotos.

La elección fue realizada de manera unánime por la junta directiva del organismo, luego de que Morales se desempeñara durante tres años como miembro del consejo. Con esta designación se convierte en la primera dominicana en ocupar dicha posición dentro de la institución.

La ingeniera señaló que desde esta nueva función continuará impulsando iniciativas enfocadas en fortalecer la investigación y el análisis del riesgo sísmico en la República Dominicana, así como promover una mayor discusión sobre la seguridad estructural y la resiliencia en las ciudades.

“Necesitamos priorizar edificaciones e infraestructuras seguras y adoptar una visión multiamenaza en la gestión del riesgo”, expresó Morales durante la asamblea del instituto, donde también destacó la importancia de ampliar el debate sobre estos temas en la región.

Además de su rol en el EERI, Morales se desempeña como profesora e investigadora y actualmente dirige el Centro de Investigación de Resiliencia y Riesgos Multi-Amenaza (Cirrma-PUCMM) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Asimismo, preside la firma GeoRisk Consulting.

La profesional también es fundadora y presidenta de Mujeres en la Ingeniería RD (MIRD), una comunidad que promueve el desarrollo profesional y el empoderamiento de las mujeres dominicanas en el área de la ingeniería.

Morales posee una maestría en ingeniería geotécnica con enfoque sísmico de la University of Illinois Urbana-Champaign, donde cursó estudios como becaria Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el premio Nueva Cara de la Ingeniería Civil 2019 de la American Society of Civil Engineers y el Younger Member Award 2018 otorgado por el EERI.

El Earthquake Engineering Research Institute reúne a profesionales e investigadores de distintas áreas, como ingeniería, geociencias, arquitectura, planificación urbana, gestión de emergencias y formulación de políticas, con el objetivo de comprender los riesgos asociados a los terremotos y fortalecer la resiliencia de las comunidades en todo el mundo.