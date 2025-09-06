SANTO DOMINGO.- Con una extraordinaria reacción en el séptimo capítulo, República Dominicana dejó en el terreno a su similar de Cuba 9-8 en la jornada inaugural del Torneo Panamericano Pre Mundial Sub-15 de Béisbol.

Un rally de tres carreras, coronado por un triple de Hiddekel Johnson, empató las acciones a 8 carreras y luego un balk decretó el final del partido con el avance a la goma de Johnson.

El héroe

“Dominicana no coge para con nadie”, dijo muy emocionado Hiddekel Johnson al concluir el partido.

El equipo de República Dominicana que consiguió el dramático triunfo ante Cuba en la jornada inaugural del Campeonato Panamericano de Béisbol U15.

Hiddekel Johnson destaca con un triple clave y expresa confianza en el equipo de República Dominicana

También agregó que la selección tricolor es la favorita para vencer y que todo el equipo tiene plena confianza.

José Cano

El dirigente del equipo dominicano José Cano, felicitó la capacidad de reacción del equipo tricolor.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes, realiza el lanzamiento de la primera bola.

“Siempre confiamos en nuestra capacidad, ellos hacían y nosotros respondíamos”.

El juego

El equipo de Cuba tomó la delantera en el primer episodio, tres carreras por cero.

Luego, Dominicana fabricó un rally de cinco carreras en el cuarto episodio.

Cuba se fue delante en el marcador en la siguiente entrada 6-5.

Al cierre del quinto inning, Dominicana empató las acciones a seis carreras.

El partido llegó igualado a 6 vueltas y Cuba fabricó dos rayas para tomar la delantera.

Al cierre del séptimo, la historia cambió a favor de Dominicana que consiguió el dramático triunfo.

La escuadra de Puerto Rico portando su bandera en la jornada inaugural del campeonato panamericano con opción al Campeonato Mundial.

Puerto Rico noquea

La selección de Puerto Rico demostró una gran superioridad al noquear 13-3 a su similar de Aruba en el primer partido del torneo.

Los mejores exponentes por el equipo ganador fueron: Pablo Cruz, con tres bases por bolas y un sencillo, una carrera anotada; Alan Colón consiguió dos bases, dos hits y llegó a base en sus 5 turnos, anotó una; Guillermo Negrón en cinco turnos al bate consiguió doble y sencillo anotó carrera y remolcó.

La ofensiva boricua consiguió 11 indiscutibles y recibió 11 bases por bolas que fueron claves para lograr el racimo de 13 anotaciones.

Presente Kelvin

El acto inaugural fue encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien tuvo a su cargo el lanzamiento de la primera bola.

La pelota fue recibida por George De Lira, presidente de la Sub Confederación del Caribe de la Confederación Panamericana de Béisbol, mientras que el bateador de honor fue Henry González, director de operaciones internacionales de Major League Baseball (MLB) en el país.

Durante su intervención, el ministro de Deportes reafirmó el compromiso del Gobierno con el impulso de las disciplinas juveniles, señalando que el torneo representa una oportunidad para que los jóvenes muestren su talento y continúen el legado que distingue a la República Dominicana como una potencia del béisbol.

Promesas

El torneo reúne a las jóvenes promesas de la región en busca de la clasificación al próximo mundial en esta categoría.