Dominicana saca lo mejor en un juego muy difícil

Ángel Núñez, de República Dominicana, domina el balón frente a la defensa de Nicaragua.

Aveces menos es más. Y ayer fue uno de esos casos.

A pesar de contar con ocho jugadores en su plantel, República Dominicana derrotó 74-70 a su similar de Nicaragua, para terminar de forma invicta en la fase de grupos del FIBA Americup.

El que parecía ser el partido más fácil de la primera ronda, por la ausencia de cuatro jugadores, incluyendo dos del cuadro titular, resultó uno muy complejo en el cual los dominicanos demostraron unidad y personalidad.

Al frente

Ángel Núñez volvió a lucirse por Dominicana con 17 puntos, ocho rebotes y dos tapones.

De igual forma, Joel Soriano lució imponente en la pista como centro titular con 16 puntos, siete rebotes y cinco bloqueos.

Mientras que Jean Montero, “El Problema”, terminó con 11 unidades y ocho asistencias.

Pudo ser mejor

Aunque se consiguió la victoria, Montero dijo que República Dominicana debió ejecutar mejor los conceptos que se plantean en los entrenamientos.

“No existen las excusas, nos afectó un poco la concentración, talvez por el tema del domingo (Argentina), pero somos profesionales y tenemos que mantener el enfoque los 40 minutos de partido.

Joel Soriano Jean Montero

Aportan

Joel Soriano dijo que para él ha sido muy importante recibir los consejos de sus compañeros con más experiencia en el sistema FIBA, por lo que ha lucido con más confianza y seguridad en la cancha.

Cumplen suspensión

Ángel Delgado, Juan Miguel Suero, Juan Guerrero y David Jones no vieron acción en el partido de ayer, tras ser suspendidos por la FIBA, luego del altercado con Argentina.

La resolución de la FIBA fue la siguiente:

Suero y Guerrero fueron suspendidos por (1) partido oficial.

Ángel Delgado fue suspendido por (1) partido oficial, con un período probatorio de tres años. Si comete una falta similar durante este tiempo será suspendido por un partido adicional, además de otra sanción correspondiente a la nueva infracción.

La Federación Dominicana de Baloncesto fu multada con 20 mil francos suizos, equivalente a (25 mil dólares), 10 mil francos suizos quedan en período probatorio de tres años.

Por Argentina, Gonzalo Bressan fue suspendido por dos (2) partidos oficiales, mientras que Francisco Cáffaro y Juan Vaulet por (1) partido oficial.

Pablo Prigionio fue multado por 2.000 francos suizos.

La Federación de Basket Argentina fue multada por 20.000 francos suizos, de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo de tres años.