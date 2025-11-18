Santo Domingo.- El exesposo de la diputada oficialista Jacqueline Fernández, Esteffany José (Ethian) Vásquez Amarante aceptó ser enviado de manera voluntaria hacia Puerto Rico, en donde enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de activos.

El procurador adjunto Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio Público, explicó que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto, María Garabito y Francisco Ortega Polanco, acogieron el procedimiento simplificado de extradición.

El arresto de Vásquez Amarante, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama de La Romana, se produjo el pasado mes de octubre.

El Ministerio Público recordó que el sistema de justicia de Puerto Rico reclama al dominicano por los cargos de distribución de más de cinco kilos de cocaína para ser importada ilegalmente a su territorio, en violación a los acápites 963 y 959, letra A, y 960, del Código de los Estados Unidos, además de incurrir en asociación delictuosa para cometer el delito de lavado de dinero.

Los jueces autorizaron mantener a Vásquez Amarante en prisión preventiva, como medida de coerción, hasta que se complete el proceso de su entrega.