Personas observan desde una azotea mientras una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, Irán, el domingo 1 de marzo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano informó este martes que mantiene contacto directo con dos ciudadanos dominicanos que se encuentran en la República Islámica de Irán, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades indicaron que ambos nacionales están siendo acompañados por las misiones diplomáticas correspondientes, como parte de las medidas de seguimiento y protección consular activadas ante la situación en la región.

La Cancillería precisó que se mantiene comunicación permanente con las embajadas dominicanas acreditadas en la zona, a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y del personal diplomático.

Asimismo, el Gobierno exhortó a los dominicanos que permanezcan en Medio Oriente a tomar las medidas preventivas necesarias y a mantenerse en contacto con las representaciones diplomáticas del país.

Para asistencia consular, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con las embajadas dominicanas en la región, cuyos contactos fueron puestos a disposición pública.

Contactos en las diferentes embajadas dominicanas para asistencia consular:

Israel

Teléfono: +972 53 535-7590

Correo: embadomisrael@mirex.gob.do

Emiratos Árabes Unidos

Teléfono: +971 50 937 2805

Correo: consularuae@mirex.gob.do

Qatar

Teléfono: +974 3062 2201

Correo: embadomqatar@mirex.gob.do

Arabia Saudita

Teléfono: +966 50 185 3049

Correo: consulararabiasaudita@mirex.gob.do

Turkia (concurrente con Irán y Líbano)

Teléfono: +90 312 491 4875

Correo: consudomturquia@mirex.gob.do

Línea de emergencia: +90 505 930 4875