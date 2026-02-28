Santo Domingo, RD.– El Gobierno de la República Dominicana manifestó este 28 de febrero su profunda preocupación ante la creciente escalada de tensiones en Medio Oriente y reiteró su llamado a la paz, el diálogo y el respeto al derecho internacional humanitario.

La posición oficial fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que las autoridades hicieron votos por el pronto restablecimiento de la estabilidad en la región. Asimismo, exhortaron a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que puedan agravar el conflicto.

El documento subraya que la República Dominicana, fiel a su tradición diplomática, considera que el diálogo franco entre las partes y el uso de los mecanismos diplomáticos disponibles constituyen la vía más segura para alcanzar una solución duradera. En ese contexto, instó a los actores regionales e internacionales con capacidad de influencia a perseverar en los esfuerzos de mediación.

De igual manera, el Gobierno dominicano condenó los ataques atribuidos a Irán contra los Estados del Golfo y expresó su solidaridad con los países afectados, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Bahréin y Kuwait.

El comunicado advierte además que la coyuntura actual pone de relieve los riesgos que representa la proliferación nuclear para la seguridad global, por lo que el país reafirmó su compromiso con los esfuerzos multilaterales orientados a impedir el desarrollo de programas nucleares con fines no pacíficos.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha instruido a las misiones diplomáticas dominicanas acreditadas en la región a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su personal y fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos dominicanos residentes en las zonas afectadas, a fin de ofrecer la asistencia consular que cada caso requiera.