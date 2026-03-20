La feria inmobiliaria celebrada por el Banco de Reservas en Nueva York y Lawrence es un evento que trasciende el legítimo objetivo de hacer negocios de la entidad financiera. Se trata de un importante canal para facilitar y proteger las inversiones en construcciones y terrenos en el país del dominicano en el exterior.

Además de la siempre atractiva tasa (9.5 de interés anual), el banco es un sello de garantía de que la inversión no se evaporará, como ha ocurrido en múltiples ocasiones. Banreservas hace negocios, pero como dijo su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, también sirve de puente para que el dominicano en el exterior pueda invertir con seguridad en el país.

Esta tercera feria inmobiliaria representa un gran respaldo para una diáspora que no olvida sus raíces, entre los que hay muchos que sueñan con el día en que puedan venir de retiro a su lar nativo.

Las remesas, que desde hace tiempo son una de las principales fuentes de divisas, reflejan esos vínculos con sus familiares, relacionados y su suelo de los dominicanos en el exterior.

Es saludable la iniciativa de Banreservas de facilitar la inversión en el país del dominicano ausente no solo con la celebración de ferias, sino con las oficinas que ha inaugurado en el exterior.

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En el marco del evento el presidente de Banreservas participó en un encuentro con desarrolladores, constructores, aliados estratégicos y representantes de otros sectores para abordar los pormenores de inversión en el campo inmobiliario.