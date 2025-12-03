Crecimiento turístico: 10.2 millones de visitantes

Los 10.2 millones de visitantes que llegaron al país en los primeros 11 meses del año reflejan el sostenido crecimiento de una industria que constituye hoy una de las principales fuentes de generación de divisas y creación de empleos.

Ese incremento es resultado de distintos factores, entre los cuales se destacan, además de los naturales, la estabilidad social, política y económica, así como la profesionalización del sector.

La modernización de los aeropuertos, el incremento de las líneas aéreas, la habilitación de puertos para el turismo de cruceros, así como la ampliación de la oferta hotelera han contribuido de manera significativa con la llegada de más visitantes extranjeros.

Las autoridades y el sector privado se han ocupado de una eficaz promoción en ferias y encuentros internacionales. Las estadísticas dan cuenta de un incremento de viajeros procedentes tanto de Estados Unidos como de otros países de la región.

Aunque los turistas buscan mayormente sol y playa muchos aprovechan para conocer los espacios históricos de las ciudades. La Catedral, el Alcázar y calles como el Conde, con sus tiendas de artesanía, cafeterías y restaurantes son visitados por los turistas que llegan al país.

El incremento de los visitantes extranjeros entraña también un mensaje sobre la importancia de preservar la seguridad ciudadana y la mejoría de los servicios. Los turistas suelen ser buenos promotores cuando reciben un tratamiento satisfactorio. El turismo no ha sido la salvación, pero sí una valiosa contribución a la economía.