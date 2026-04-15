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Entre discursos, millones perdidos y reformas en pausa

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Entre discursos, millones perdidos y reformas en pausa

Entonces,  según Paliza, el expresidente Danilo Medina dijo que se oponía a una reforma fiscal, sin haberse planteado, para enfrentar la crisis.

Lo cierto  es que aunque no se llegue a un consenso, el diálogo que promueve el Gobierno sirve siquiera para bajar tensiones. ¿Verdad?

Desde  cualquier punto de vista resulta elevada la erogación de más de 29,300 millones de pesos en alquileres. ¿Será necesario?

El exprocurador  Jean Alain Rodríguez está en su derecho de recurrir a todos los medios legales para defenderse. ¿O no es así?

Difícil de  justificar la lentitud en el proceso de renovación de la cédula. Tiempo y recursos es con lo que más se contaba. ¿De acuerdo?

La rebeldía  estudiantil que dicen afrontar los maestros es otro ingrediente que agrava el drama de la enseñanza. ¿A quién culpar?

Hay que  decirlo. Reducir el exceso de generales en la Policía ha estado entre los obstáculos para avanzar en la reforma del cuerpo.

Ha trascendido  que China no es indiferente, como se pensaba, frente a la guerra en Irán. Colabora con los ayatolas, pero sin ruido.

TEMAS: #Danilo Medina#Jean Alain Rodríguez#José Paliza#reforma
El Nacional

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