Entre discursos, millones perdidos y reformas en pausa

Entonces, según Paliza, el expresidente Danilo Medina dijo que se oponía a una reforma fiscal, sin haberse planteado, para enfrentar la crisis.

Lo cierto es que aunque no se llegue a un consenso, el diálogo que promueve el Gobierno sirve siquiera para bajar tensiones. ¿Verdad?

Desde cualquier punto de vista resulta elevada la erogación de más de 29,300 millones de pesos en alquileres. ¿Será necesario?

El exprocurador Jean Alain Rodríguez está en su derecho de recurrir a todos los medios legales para defenderse. ¿O no es así?

Difícil de justificar la lentitud en el proceso de renovación de la cédula. Tiempo y recursos es con lo que más se contaba. ¿De acuerdo?

La rebeldía estudiantil que dicen afrontar los maestros es otro ingrediente que agrava el drama de la enseñanza. ¿A quién culpar?

Hay que decirlo. Reducir el exceso de generales en la Policía ha estado entre los obstáculos para avanzar en la reforma del cuerpo.

Ha trascendido que China no es indiferente, como se pensaba, frente a la guerra en Irán. Colabora con los ayatolas, pero sin ruido.