EEUU.-Puede que Idris Elba se enfrente a un león en “Beast”, pero la película de acción no fue rival para la más reciente entrega de “Dragon Ball” en las taquillas de Estados Unidos y Canadá este fin de semana.

La película animada “Dragon Ball Super: Super Hero” fue la más taquillera este fin de semana en las salas de cine norteamericanas al recaudar en su primera semana de exhibición 20,1 millones de dólares, según los cálculos de los estudios difundidos el domingo.

De segunda, con 11,6 millones de dólares, estuvo “Beast”, una película estelarizada por Elba como padre de dos niñas que luchan contra un león salvaje en África.

Crunchyroll distribuyó “Dragon Ball Super: Super Hero” en 3.900 salas en Norteamérica, convirtiéndola en el estreno más amplio para una película animada. La producción de Toei Animation fue dirigida por Tetsuro Kodama, quien contó con el apoyo del creador de “Dragon Ball”, Akira Toriyama.

El universo de Dragon Ball tiene casi 40 años de existir e incluye manga, programas de televisión, películas, juegos y juguetes. “Estamos absolutamente encantados de que los fans de Dragon Ball puedan unirse para experimentar y disfrutar en los cines esta película increíble”, afirmó en un comunicado el vicepresidente sénior de comercio global de la distribuidora, Mitchel Berger.

Puedes leer: Dragon Ball vapulea a Ben 10 en torneo Grand Slam

“Crunchyroll agradece a todos los fans, sean o no unos `súper fans’ o unos recién llegados, y esperamos que regresen una y otra vez”, añadió. Según PostTrak, la audiencia de “Dragon Ball Super” fue mayoritariamente masculina (79%) y el 44% tenía entre 25 y 34 años.

«Dragon Ball» domina la taquilla en EEUU y Canadá-2

“Beast”, por su parte, se estrenó en 3.743 cines norteamericanos. La película, dirigida por Baltasar Kormákur (“Everest”), está protagonizada por Elba como un padre viudo de dos adolescentes, interpretadas por Iyana Halley y Leah Jeffries, que se encuentran huyendo de un león sediento de sangre durante un viaje a Sudáfrica. Incluyendo las exhibiciones internacionales, “Beast” ha generado 21,8 millones de dólares hasta el momento. De tercera quedó “Bullet Train”, de los estudios Sony, que llevaba dos fines de semana al tope de la cartelera. Este fin de semana recaudó 8 millones de dólares para un total de 68,9 millones.

De cuarta quedó “Top Gun: Maverick”, de Paramount, en su 13er fin de semana en cines, con 5,9 millones de dólares para un acumulado de 683 millones.

De quinta quedó la cinta animada “DC League of Super-Pets”. A continuación los cálculos de los boletos vendidos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes: 1. “Dragon Ball Super: Super Hero”, 20,1 millones de dólares. 2. “Beast”, 11,6 millones. 3. “Bullet Train”, 8 millones. 4. “Top Gun: Maverick”, 5,9 millones. 5. “DC League of Super-Pets”, 5,8 millones. 6. “Thor: Love and Thunder”, 4 millones. 7. “Nope”, 3,6 millones. 8. “Minions: The Rise of Gru”, 3,5 millones. 9. “Where the Crawdads Sing”, 3,2 millones. 10. “Bodies Bodies Bodies”, 2,4 millones