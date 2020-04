Durant: “Jordan sería el mejor”

Por Luiscarlos Gonzalez

12UP.com.-

El astro de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, no escatimó en elogios hacia Michael Jordan este domingo horas del estreno del documental The Last Dance, que contará la última etapa dorada de «Su Majestad» con los Chicago Bulls.

«Si Jordan jugará en el baloncesto moderno seguro sería el mejor jugador de la liga», afirmó Durant.

«Jordan ha sido de los mejores tiradores que jamás he visto. No sé si es top 5 o top 10, pero es de los mejores lanzadores de la historia de la NBA».

Durant, como muchas otras estrellas de la actualidad en la NBA, comenzaron sus carreras adorando al leyenda de Jordan y sus registros, sobre todo, en instancias decisivas.