Nueva York.– La diseñadora dominicana Dwarmis Concepción hizo su debut en la Semana de la Moda de Nueva York 2025 con una propuesta que celebra la elegancia, la feminidad y el talento latino, bajo una filosofía de moda sostenible.

Concepción presentó su marca Dwarmis con la colección “Cuerpo”, compuesta por catorce conjuntos inspirados en la silueta femenina, confeccionados con técnicas que reducen el desperdicio textil.

Una colección para la mujer latina, cosmopolita y elegante

La pasarela tuvo lugar en una galería de arte en Tribeca, donde Concepción mostró diseños que abrazan las curvas del cuerpo a través de drapeados, cortes precisos y telas fluidas.

Entre los atuendos destacaron un vestido blanco largo, que lució la propia diseñadora, y piezas más casuales con pantalones cortos o largos combinados con tops tipo ‘bandeau’ y camisas de talla grande.

“Latin made”: identidad latina en cada prenda

“Quiero que la gente sepa que es Latin made, hecho por latinos con amor, con cariño… Somos todos inmigrantes”, expresó Concepción a EFE.

La diseñadora subrayó que ha conformado un equipo de trabajo compuesto en su mayoría por creativos latinos, tanto en la producción como en la presentación, con el objetivo de impulsar el talento hispano en la industria de la moda en Nueva York.

“Quiero crear una comunidad latina fuerte. Hay mucho talento y quiero representarlo bien, demostrar que podemos hacer cosas súper elegantes, súper chic, bien hechas y versátiles para todo tipo de ocasión: business, reuniones, fiestas, bodas…”, añadió.

Moda latina sostenible: compromiso con el medioambiente

Además de resaltar la identidad latina, Concepción indicó que su firma mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad en la moda, siendo muy consciente de la cantidad de tela que encarga y utilizando los retazos sobrantes para crear nuevas piezas, con el fin de reducir el impacto ambiental de la industria textil.

Semana de la Moda de Nueva York 2025: impulso a marcas emergentes

La presentación de Dwarmis formó parte de la segunda jornada de la Semana de la Moda de Nueva York 2025, que este año ha apostado por marcas emergentes y propuestas innovadoras, ofreciendo una plataforma más cercana al público general.