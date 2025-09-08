El artista urbano Ebenezer Guerra continúa consolidándose como una de las figuras emergentes más prometedoras de la música, gracias a una serie de proyectos y colaboraciones que marcan una nueva etapa en su carrera.

Recientemente, Ebenezer presentó el tema “Luna Llena”, una colaboración de alto nivel junto al reconocido intérprete internacional Elvis Crespo, estrella del merengue y ganador de múltiples premios. La canción fue lanzada oficialmente en la Casa de Alofoke, donde recibió una acogida muy positiva.

Su talento y versatilidad también lo llevaron a formar parte del concierto de Yailín “La Más Viral”, donde compartió escenario con importantes exponentes del género, logrando una participación que reafirma su capacidad de conectar con diferentes públicos.

Además, el artista concluyó con éxito su primera gira de medios, recorriendo programas de televisión, radio y plataformas digitales en República Dominicana.

Durante este recorrido, no solo dio a conocer sus más recientes proyectos, sino que también compartió su visión artística y los planes que tiene para seguir creciendo en la música.

Con un estilo que fusiona lo mejor del género urbano con influencias tropicales y caribeñas, Ebenezer Guerra ha demostrado que posee la disciplina, el talento y la proyección internacional necesarios para convertirse en una de las nuevas voces referentes de la industria musical.