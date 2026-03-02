Eco y el fascismo

Me he sentido muy honrada y casi alegre al encontrar un video en Youtube donde Carlos Alvarez Guzmán se hace eco de mi artículo sobre Humberto Eco y me responde como si yo fuera él. !Tremendo honor!

Reproducimos las ocho afirmaciones restantes que hace Eco, esperando que provoque el debate y el pensamiento, porque de eso trata.

Solo un favor: no utilicen para responderme fotos donde parezco una fascista. Me vivo riendo porque como dice mi esposo Fidelio Despradel, no me gusta que se asocie la tristeza, o la ira, a mi nombre. Y cito:

7.-El nacionalismo. A quienes carecen de una identidad social, el fascismo les dice que su único privilegio, el más vulgar de todos, es haber nacido en el mismo país. Además los únicos que pueden ofrecer una identidad a la nación son los enemigos, ahí surge su obsesión con los complots, posiblemente internacionales, contra la supuesta identidad nacional y su apelación a la xenofobia. En USA predomina la obsesión con el complot (y en Santo Domingo ni hablar).

8.-Humillación frente a la riqueza y fortaleza de los ricos y fuertes. Los privilegiados como enemigos. O demasiado fuertes o demasiado débiles. Necesidad de derrotarlos, evaluar la fuerza del enemigo. Señalamiento de los judíos e ingleses como prototipos.

9.-Vida para la lucha. La vida como guerra permanente, enemiga del pacifismo. Derrota del enemigo como garantía del control del mundo.

10.- Elitismo, como aspecto típico de toda ideología reaccionaria. El elitismo aristocrático como desprecio por los débiles. Liderazgo de los fuertes basada en la debilidad de las masas que «merecen ser dominadas». Desprecio de los subalternos, nuevo elitismo social. 11.-Heroísmo como norma.

El héroe como ser excepcional. Culto al heroísmo que es culto a la muerte, por eso el lema de los falangistas era !Viva las muerte! Muerte anunciada como mejor recompensa para una vida heroica. Impaciencia fascista que consigue a menudo que quienes mueran fueran los demás.

12.-Obsesión con la sexualidad.. Machismo y desdén por las mujeres y condena intolerante de costumbres sexuales como la homosexualidad. 13.-Populismo cualitativo.

Los individuos no tienen derechos. Exaltación del «pueblo» como entidad monolítica que expresa la voluntad común, que tiene al líder como intérprete.

El pueblo como ficción teatral. Hoy el populismo es televisivo o de internet como «voz del pueblo» . Desprecio por los gobiernos parlamentarios. Duda sobre la legitimidad de los parlamentos como voz de los pueblos.

14.Fascismo como nuevo lenguaje. Léxico pobre y sintaxis elemental con el objetivo de limitar los instrumentos para el razonamiento crítico y complejo. Predominio de los «reality shows».