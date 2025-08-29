Economía se expande un 2.9% en julio, minería como motor principal

La minería con 21.0 %, es el sector más relevante en el aporte a la expansión interanual de 2.9 % de la economía en julio, según el Banco Central sobre el indicador mensual de la actividad económica, que cita las zonas francas (7.1 %), construcción (3.8 %) y servicios (2.7 %) cifra mucho mayor que el 1.1 % de junio.

El BC dice que la economía muestra resiliencia y cita avances relevantes. Llama la atención que hoteles, bares y restaurantes tuvieron una variación en julio de 4.4 %, sostenido en un incremento del 6.5%, por el aumento de extranjeros desde América del Sur.

El sector de intermediación financiera creció 6.3 %, por expansión de un 10.3 % de crédito al sector privado. La construcción espera por el aumento de inversión anunciado por Hacienda. El gobernador, Héctor Valdez Albizu, señaló que el plan de inyección de liquidez se ha ejecutado en 60 %. Falta la infusión de capital que prometió el Gobierno.