Protestas masivas en Tel Aviv contra la guerra en Gaza

Por
Miles de israelíes protestaron en Tel Aviv contra la intención del primer ministro Benjamín Netanyahu de intensificar la masacre en Gaza, lo que unido al repudio de la comunidad internacional a ataques contra hospitales, dificultan el propósito de ocupar por completo la Franja de Gaza.

La multitud pidió un cese al fuego para dar paso a la liberación de los rehenes en poder de Hamás. Ante los bombardeos que han causado decenas de miles de muertos, la ONU y un grupo de naciones denuncian la hambruna que padece la población por el impedimento de Israel al ingreso de alimentos.

Canadá, Reino Unido y Australia están dispuestos a reconocer al Estado de Palestina, lo que acrecienta el aislamiento político y diplomático sobre Netanyahu. China reclamó el fin a esa matanza y el Vaticano está atónito por lo que ocurre. Es tiempo de detener esa masacre, algo que está en manos de Trump.

