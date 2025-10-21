El cantante británico Ed Sheeran se presentará por primera vez en República Dominicana como parte de su gira mundial “LOOP Tour”.

El concierto fue anunciado este martes por SD Concerts, empresa organizadora del evento junto a Move Concerts y One Fiinix Live.

Su recorrido por Latinoamérica iniciará en el país caribeño el sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya, ubicado en Santo Domingo, para luego continuar sus shows en Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

Las boletas para el concierto del fenómeno mundial del pop estarán a la venta a través de la página web de tuboleta.com.do con preventa el 30 de octubre y la venta general el 3 de noviembre.

Ed Sheeran iniciará oficialmente su “LOOP Tour” en Nueva Zelanda y Australia a inicios de 2026.

Conciertos en Latinoamérica

Sábado 9: República Dominicana, Santo Domingo – Estadio Quisqueya

Miércoles 13: Puerto Rico, San Juan – Coliseo de Puerto Rico

Sábado 16: Colombia, Bogotá – Vive Claro

Miércoles 20: Perú, Lima – Estadio Nacional

Sábado 23: Ecuador, Quito – Estadio Atahualpa

Miércoles 27: Guatemala, Ciudad de Guatemala – Estadio Cementos Progreso

Sábado 30: Costa Rica, San José – Estadio Nacional

Su último tour

“Mathematics Tour” fue una de las giras más exitosas y ambiciosas de Ed Sheeran, llevada a cabo entre 2022 y 2024. Esta gira marcó su gran regreso a los escenarios después de la pandemia y celebró los cinco álbumes de estudio del artista, cuyos títulos están inspirados en símbolos matemáticos.

Fue una de las giras más taquilleras del mundo en 2023, reuniendo a millones de fanáticos en estadios completamente llenos en su recorrido por Europa, Norteamérica, Asia, Oceanía y América Latina.