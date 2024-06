Eddy Olivares: Sería un error unificar elecciones municipal con la congresual y presidencial

Santo Domingo,- El exmiembro de la Junta Central Electoral Eddy Olivares advirtió que sería un gravísimo error que, de cara a la reforma constitucional que promueve el presidente Luis Abinader, se decida unificar las elecciones municipal con la congresual y presidencial.

Olivares quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que el mejor modelo es el que se implementó en la reforma a la Carta Magna de 1994 el cual contemplaba elecciones cada dos años, es decir, en un proceso se escogían las autoridades municipales y legislativas, y dos años después se votaba para escoger al presidente de la República.

Agregó que si unifican los tres niveles de elección la República Dominicana se igualaría con Honduras como los únicos países en el continente americano que celebran los comicios en una misma fecha, ya que eso no se produce en otras naciones del hemisferio, ni mucho menos en las grandes democracias europeas.

Entrevistad por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el alto dirigente del partido oficialista calificó como un mito el argumento que esgrimen ciertos grupos de poder en el sentido de que con procesos electorales separados se incurre en enormes gastos, se afecta el dinamismo de la economía y se está en campaña permanente.

El jurista dijo que esos argumentos carecen de sentido porque el país ha pasado dos procesos electorales este año, el último de los cuales fue el del 19 de mayo donde resultó reelecto el presidente Luis Abinader quien todavía no ha jurado para un nuevo mandato, y ya hay dirigentes políticos promoviendo sus aspiraciones para los comicios del 2028.

“Fue un error grave unificar las elecciones para un mismo año, y peor con una separación de tres meses, hay un mito que mucha gente le hace coro porque parece simpático, porque hablan de ahorrar, de que se gasta mucho dinero en las elecciones, pero la hicieron separadas por tres meses que es igual, ese es un mito tal que en el pasado cuatrienio fueron de campaña permanente, y ahora el compañero Luis Abinader no ha tomado posesión y está la campaña, y se sigue hablando de la actividad política”, enfatizó.

Con respecto a los argumentos que esgrimen algunos sectores en el sentido de que las elecciones separadas afecta la producción nacional, Olivares preguntó “en qué, y cuestionó a quienes sustentan esa posición explicar que si en Suiza, donde celebran elecciones constantemente, se afecta su producción y productividad”.

“Son mitos, entonces, yo creo que sería un gravísimo error unificar las elecciones, nos equiparíamos a Honduras en ese sentido, mientras todos los otros países están equivocados, incluyendo una democracia como la norteamericana, la democracia de toda América Latina estaría equivocada, y los europeos están equivocados, ósea, los únicos que están correctos son los hondureños y nosotros les vamos a caer atrás”, deploró Olivares.

Definió el gobierno local como “el otro gobierno, el cercano a la gente, al pueblo, al ciudadano, y ese gobierno local tiene un ejecutivo y un legislativo.

“Deben ser elecciones separada, es lo que conviene, además la gente no tiene que esperar cuatro años para pasarle factura al gobierno, lo pueden hacer cada dos años, sí usted lo hizo bien va a tener, probablemente, más alcaldes, y si lo hizo mal tendrás menos ejecutivos municipales, igual se aplica a los alcaldes que se someterán al escrutinio de sus votantes, que sus posibilidades electorales serán conforme a cómo haya sido su gestión, y no dependerán del arrastre”, recalcó el dirigente perremeista.

Recalcó que sería un gran daño a la democracia la unificación de los comicios en un solo proceso, y dijo que ojalá eso no ocurra, y en caso de que no sea de medio término, sea con un año separadas que es el tiempo razonable.

El dirigente oficialista indicó que uno de los beneficios que tienen las elecciones de medio términos es que los gobiernos deben invertir en obras que mejoren las condiciones de vida de los municipios, y recordó que en tiempo de elecciones se asfaltan las calles de los barrios pobres, y hasta los callejones, y lo mismo se hace con los caminos vecinales, lo cual no es frecuente cuando no hay procesos electorales.

Advierte Leonel Fernández no es el dueño de la Constitución para decir que dicho texto no se toca

Eddy olivares quien es alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno advirtió al expresidente Leonel Fernández que él no es dueño de la Constitución para decir que la Carta Magna no se toca, a la vez que le recordó que esas no son expresiones de un demócrata.

Olivares precisó que el presidente Luis Abinader tiene todo el derecho de auspiciar una modificación al texto sustantivo para los aspectos que ya él ha explicado, porque eso está en el programa de gobierno que el PRM presentó al electorado en las votaciones de mayo de este año, en el cual el 57.4% sufragó a favor de la oferta programática del actual jefe de Estado.

“Nadie es dueño de la Constitución, el presidente Fernández no es dueño de la Constitución, si usted es un demócrata no puede ir a decir, sobre la base de un proceso transparente, que no se toca la Constitución, usted no es dueño de la Constitución para decir que no se toca, y quién le dijo a usted que la Carta Magna no se toca, porque, siendo así, sería una Constitución pétrea, fundada sobre la base del autoritarismo”, sentenció el exmiembro de la JCE al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Insistió en que, cuando un ciudadano o un político se pronuncia en el sentido de que la Constitución no se toca, quien se expresa de esa manera es una persona autoritaria.

“Es no es una palabra para el presidente Fernández, la Constitución se toca, cada vez que de conformidad con ella misma se deba tocar y debe adoptarse a la sociedad de cada tiempo, porque los norteamericanos mantienen su Constitución pero hacen enmiendas, en ese sentido, sí se toca, nadie es dueño de la Constitución”, remachó.

Eddy Olivares consideró que Leonel Fernández, ni nadie, es dueño de la Constitución, es el soberano, es el pueblo.

“Por ejemplo, en el caso de esta reforma el pueblo habló el pasado19 de mayo, porque las propuestas que plantea el compañero Luis Abinader está en el programa de gobierno del PRM, y los elementos fundamentales que él ha señalado, y la gente votó por eso, y no solo ahí, en muchísimo de los discurso de campaña del presidente dijo que iba hacer esa reforma, y un 57.4% voto por esa propuesta”, argumentó.

El vicepresidente del partido oficial dice que respeta el derecho de quienes objetan la reforma, entre ellos Fernández Reyna, aunque sea irracional, pero hay que respetarlo.

“Pero Leonel tuvo la fortuna de que en el 2010 el PRD, que era el principal partido de oposición, apoyó su reforma, y él convirtió una Constitución de 122 artículos a una de 277 artículos, con un preámbulo que no tenía el texto anterior, hizo una nueva Constitución, a través de una Asamblea Revisora, cuando se debió hacer mediante una Constituyente, y él se dio el lujo de agregarle 150 artículos a la carta Magna, y no pasó nada, y bien”, recordó.

Sin embargo, aclaró que Fernández no puede creer que esa es una Constitución de él, es decir un libro sobre el cual tiene derecho de autor, porque él no tiene ese derecho sobre el texto sustantivo, no es un libro de su propiedad, es una obra del pueblo dominicano.

Dice PRM podría sancionar a quienes promueven proselitismo al margen de estatutos y ley electoral

El partido Revolucionario Moderno podría sancionar aquellos dirigentes que se dediquen hacer proselitismo extemporáneos con miras a los comicios del 2028, ya que estarían violentando los estatutos de la organización y la ley orgánica de Régimen Electoral que establecen los plazos para realizar dichas actividades, según Eddy Olivares.

“Una cosa es usted hacer sus gestiones, normales, visitar la gente y todas esas cosas, y otra es realizar actividades de precampaña, eso no se va a permitir en el PRM, está la libertad de expresión de usted conversar con los compañeros del partido, eso es otra cosa, entonces, lo que no se puede permitir es actividades de campaña, y si hay ese tipo de activismo podría haber sanciones, claro que sí”, advirtió el vicepresidente de la organización oficialista.

Olivares aclaró que ese es el mensaje del partido, que ya fue comunicado por el presidente de la organización José Ignacio Paliza, porque quien incurren en precampaña a destiempo está violando sus estatutos, además de la ley.

“Y un compromiso de la decisión soberana del máximo organismo del partido, conforme lo expresa el artículo 150 de sus estatutos que prohíbe la promoción de aspiraciones a cargo de elección popular a lo interno del partido fuera de los plazos estipulados por la ley, y las resoluciones de la Junta Central Electoral”, aclaró.

Reiteró que quien realice actividades de campaña se coloca al margen de los estatutos del partido y de la ley.

“Lo que ocurre es, que cuando usted hace una campaña a destiempo está tomando ventajas frente a otros que no tiene los recursos para competir en igualdad de condiciones, si usted tiene mucho dinero y puede darse el lujo de durar cuatro años en campaña, pero ocurre que el otro aspirante no tiene esos recursos para durar este tiempo haciendo proselitismo, entonces, hay una ventaja para el que tiene los recursos”, precisó Olivares al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.