Santo Domingo.-La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que un desaprensivo ingresó a la Subestación Despacho, cortó y sustrajo cables esenciales para el sistema eléctrico, afectando las protecciones y el sistema de control y generando un impacto directo en el Hospital Padre Billini, donde se encuentran pacientes entubados y en estado delicado, así como en varios hoteles de la Ciudad Colonial.

Por motivos de seguridad, fue necesario desenergizar los transformadores T01 y T02, provocando interrupciones en varios sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, lo que genera graves consecuencias en áreas sensibles como salud, seguridad ciudadana y economía

Edeeste calificó el hecho como criminal y de carácter terrorista, advirtiendo que no solo afecta la estabilidad del sistema eléctrico, sino que constituye una amenaza a la seguridad nacional.

Refuerzos y seguridad reforzada

Dijo que por disposición del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), el personal de seguridad de la empresa se ha reforzado con militares en las subestaciones estratégicas.

Además, se solicitó una investigación interna para esclarecer responsabilidades y determinar posibles complicidades del personal asignado a la subestación

Investigación y restablecimiento del servicio

La empresa inició de inmediato un proceso de investigación junto a las autoridades competentes para identificar y someter a la justicia al responsable del acto.

Robo de cables en Subestación Despacho

Mientras tanto, el personal técnico trabaja intensamente para restablecer el servicio lo antes posible, reafirmando el compromiso de Edeeste con la continuidad y calidad del suministro eléctrico

Llamado a la ciudadanía

Edeeste hizo un llamado a la población a condenar enérgicamente este tipo de acciones y a colaborar con las autoridades para erradicar prácticas que atentan contra el bienestar colectivo y la seguridad del país.