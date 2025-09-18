SAN PEDRO DE MACORÍS.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) ejecutó un operativo tipo barrido en el sector Villa España, provincia San Pedro de Macorís, logrando desmantelar varias conexiones ilegales de usuarios al sistema eléctrico.

La distribuidora informó que el operativo impactó directamente a una emisora de radio, varias viviendas, empresas de camiones y talleres de equipos pesados, los cuales aumentaban las pérdidas en esta zona.

Durante la intervención se logró remover 200 metros de cable concéntrico 6/3 soterrado que alimentaban de manera irregular a una empresa de camiones, así como 260 metros de cable tríplex también instalados de forma ilegal.

Edeeste explicó que, tras el desmantelamiento, un cliente reincidió en conectarse ilegalmente, por lo que fue necesaria la intervención del departamento de seguridad física para proceder con la normalización.

La distribuidora precisó que estas acciones forman parte del plan de intervención para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, el cual se desarrolla en el circuito SPM-102 desde septiembre y se extenderá hasta diciembre de este año.

Edeeste reiteró su compromiso con la estrategia nacional de “cero tolerancia al fraude eléctrico”, recordando que este tipo de prácticas no solo afectan las finanzas del sistema, sino que también sobrecargan la red, reducen la calidad del servicio y encarecen los costos operativos, impactando a los clientes que cumplen con sus obligaciones.

Finalmente, la empresa llamó a la ciudadanía a denunciar las conexiones ilegales y cualquier otra acción que afecte la distribución eléctrica a través de los canales institucionales disponibles.