Santo Domingo.- La empresa Edesur Dominicana informó que, tras múltiples revisiones técnicas y comerciales, no se han detectado irregularidades ni errores de medición en los servicios eléctricos contratados por la actriz y humorista Mercedes José (Cheddy) García, quien ha denunciado públicamente facturaciones elevadas en sus consumos de electricidad.

Según la compañía distribuidora, desde 2016 ha atendido 19 reclamos presentados por la cliente, tanto de manera directa como a través de canales públicos, y todos han sido verificados mediante inspecciones técnicas que confirman que los montos facturados corresponden a consumos reales, conforme a las tarifas establecidas por la Superintendencia de Electricidad.

Dos contratos y consumos verificados

Edesur explicó que Cheddy García mantiene dos contratos activos: uno correspondiente a una residencia en el polígono central del Distrito Nacional, y otro de una finca en Villa Altagracia.

En el caso de la vivienda, técnicos de la empresa realizaron más de seis inspecciones en el último año, las cuales ratificaron la normalidad del medidor y la facturación.

El histórico de consumo entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 muestra montos que van desde RD$2,810.70 hasta RD$9,842.03, cifra registrada en septiembre pasado.

La compañía detalló que la factura reclamada por la artista en ese mes se debió a un aumento de consumo superior a los 700 kilovatios, lo que activó el cambio de rango tarifario al superar el límite subsidiado. En total, el consumo fue 89 kWh mayor que el del mes anterior, generando un incremento aproximado del 30 % en el monto final.

Finca en Villa Altagracia

Respecto al segundo contrato, correspondiente a su finca, Edesur indicó que García ha presentado tres reclamos por facturación alta —en diciembre de 2024, febrero y julio de 2025—.

El consumo en ese inmueble ha oscilado entre RD$1,157.09 y RD$9,605.75 durante el último año.

Tras una inspección realizada en octubre pasado, la empresa concluyó que no existían fallas en la acometida ni en el medidor, aunque sí se detectó un problema interno en una bomba de agua que permanecía encendida de manera continua, lo que habría incidido en el aumento del consumo eléctrico.

Luego del análisis integral de ambos contratos, Edesur Dominicana reafirmó que no se han encontrado fallas técnicas ni errores de medición y que las facturaciones corresponden a los patrones históricos de consumo de la cliente.

La empresa aprovechó la ocasión para exhortar a todos sus usuarios a monitorear sus consumos mediante la herramienta Teleconsumo, que permite visualizar el uso diario de energía y estimar el monto a pagar al final del mes.