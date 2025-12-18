Eduardo Bolsonaro pierde su escaño y afirma que “valió la pena” su ofensiva internacional

São Paulo.- El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, reaccionó este jueves a la pérdida de su mandato legislativo, asegurando que “valió la pena” porque logró que, “por primera vez, los dictadores paguen consecuencias reales”.

“Aunque haya personas que digan que estoy en Estados Unidos por elección propia, les digo: valió la pena, valió mucho la pena haber conseguido por primera vez que esos dictadores pagaran consecuencias reales”, manifestó en un video publicado tras la decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados de Brasil, que decretó su destitución por superar el límite de faltas no justificadas establecido en la Constitución.

Contexto del caso

Uno de los principales referentes de la derecha brasileña se encuentra en Estados Unidos desde marzo, con el objetivo de cabildear ante el Gobierno estadounidense para que aplicara sanciones contra Brasil en beneficio de su padre, condenado a 27 años de prisión como líder de un complot para dar un golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.

Decisión institucional

En una rueda de prensa ofrecida la semana pasada, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, informó que Eduardo Bolsonaro ya acumulaba un número de ausencias “suficientes” para la pérdida del mandato y le concedió un plazo para presentar su defensa, lo que finalmente no ocurrió.

La Constitución brasileña establece la pérdida del mandato para el legislador que falte a un tercio de las sesiones ordinarias del año, salvo en casos de licencia médica o misión oficial.

“Perdí el mandato por hacer exactamente lo que mis electores esperan de mí”, expresó el tercer hijo del exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

En ese mismo mensaje, afirmó que la decisión fue para él “una medalla de honor” y sentenció: “Estoy seguro de que esta historia no ha terminado”.

Reacciones políticas

El líder del Partido Liberal (PL) en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante, anunció que se reunirá con el equipo legal para evaluar “todos los recursos pertinentes” con el fin de apelar la decisión.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial del PL para las elecciones de 2026, responsabilizó al “extraño sistema persecutorio vigente” en Brasil, que —según afirmó— obliga a su hermano a residir en el exterior.

“Hay casos y casos. Si un parlamentario fuera secuestrado por un grupo terrorista durante mucho tiempo y excediera el límite de ausencias, ¿también perdería su mandato? ¿O si sufriera un accidente y permaneciera inconsciente durante meses en un hospital?”, escribió Flávio en su cuenta de X.

Impacto internacional

Tras las gestiones de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, el Gobierno del entonces presidente Donald Trump impuso un arancel del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, bajo el argumento de que Brasil encabezaba una persecución judicial y política contra el exmandatario.

No obstante, Washington revocó posteriormente la mayoría de los aranceles y sanciones que había aplicado contra Brasil y contra algunos miembros del Supremo Tribunal Federal.