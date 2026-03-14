Santo Domingo.-El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón afirmó que la República Dominicana ha logrado consolidarse como un punto de equilibrio y un aliado confiable en la región, gracias al fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y su capacidad de adaptación ante los cambios globales.

Habló en el encuentro “Oportunidades Estratégicas ante un Nuevo Panorama Comercial RD–EE. UU.”, organizado por la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), a través de su Comité Legal.

“Este es el momento de la República Dominicana para innovar; estamos en una alineación única dentro de un contexto geopolítico global de cambios tecnológicos, sociales y económicos que apuntan hacia nuestra nación”, dijo Sanz Lovatón.

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En ese sentido, precisó que el impulso a la innovación y a la transformación productiva del país debe ser liderado por el sector privado, con el acompañamiento y apoyo del Gobierno, destacando que esta colaboración público-privada ya ha demostrado resultados concretos durante la presente administración.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Ángel Ramos Brusiloff, presidente del Comité Legal.