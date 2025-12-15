La Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) expresó su profunda preocupación ante el proyecto de ley orgánica depositado por el Poder Ejecutivo en el Senado, que propone la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al advertir que la iniciativa podría generar serias consecuencias para la gobernanza y el financiamiento del sistema educativo dominicano.

La entidad cuestionó que la propuesta fuera presentada sin un proceso adecuado de socialización ni la incorporación de apoyos técnicos realizados por universidades, organizaciones de la sociedad civil y actores del sistema educativo en consultas previas.

Según EDUCA, esta falta de transparencia debilita la legitimidad del proyecto y limita la construcción de consensos en torno a una reforma de alto impacto institucional.

EDUCA alertó que la fusión, tal como está planteada, concentraría la toma de decisiones en una sola figura administrativa, al reducir el rol del Consejo Nacional de Educación a un órgano meramente consultivo, lo que representa, a su juicio, un retroceso en términos de gobernanza democrática y pluralidad institucional.

Asimismo, advirtió que la unificación presupuestaria de ambos ministerios pone en riesgo la conquista ciudadana del 4 % del PIB para la educación preuniversitaria, al abrir la posibilidad de desvío de recursos hacia otras áreas, lo que podría afectar la cobertura, la calidad docente y los aprendizajes, además de limitar la inversión en ciencia, investigación y tecnología, fundamentales para el desarrollo nacional.

La organización también señaló que el proyecto establece una entrada en vigor automática, sin contemplar un plan de transición que tome en cuenta las diferencias estructurales, operativas y de alcance entre el Minerd y el Mescyt, lo que podría provocar disrupciones en la prestación de servicios y afectar la continuidad institucional.

EDUCA reiteró que respalda toda reforma orientada a mejorar la calidad educativa, pero insistió en que estas deben construirse con evidencia, diálogo técnico y participación amplia.

En ese sentido, llamó a reabrir un proceso de consultas plural y transparente, y reafirmó su disposición de continuar aportando análisis y evidencia para fortalecer la institucionalidad educativa del país.