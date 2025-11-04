EDUCA revela que más del 90% de los docentes no utiliza inteligencia artificial en su labor educativa

Los datos del Ministerio de Educación revelan que la mayor parte de su presupuesto se ha destinado en pagos y salarios de maestros y programas de apoyo. Foto de archivo.

Santo Domingo.– Un 91.4 % de los profesores dominicanos no utiliza inteligencia artificial (IA) en su trabajo docente, y de quienes sí la usan —un 9.6 %— la mayoría lo hace para buscar contenidos de investigación, según un estudio presentado por la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA).

La organización ofreció los resultados al anunciar la próxima edición del Congreso Internacional Aprendo 2025, donde se abordarán los retos de la educación dominicana frente a la revolución tecnológica.

“Hay que repensar la educación sin olvidar lo humano”

EDUCA advirtió que la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) debe realizarse con cautela y planificación, a fin de no comprometer la calidad del sistema educativo.

“Debemos repensar la educación dominicana con una visión de futuro basada en la inteligencia artificial, pero sin olvidar el factor humano, que es esencial en el proceso de enseñanza”, indicaron los representantes de la entidad.

El Congreso Internacional Aprendo 2025 se celebrará los días 21 y 22 de noviembre, y reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre innovación, políticas públicas y el papel de la tecnología en la formación docente.

Resultados del estudio y desafíos

El informe también incluyó datos de las pruebas PISA 2022, que evidencian las dificultades de los estudiantes durante la educación virtual:

Un 39 % dijo haber recibido apoyo diario en clases en línea.

Otro 39 % reportó problemas semanales para comprender las tareas.

reportó problemas semanales para comprender las tareas. Y un 36 % manifestó haber tenido dificultades para encontrar ayuda académica.

Asimismo, el estudio muestra que el 59 % de los docentes recurre a tutoriales de YouTube como herramienta de formación profesional, reflejando la necesidad de fortalecer las competencias tecnológicas en el cuerpo docente nacional.