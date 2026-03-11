Sede del Ministerio de Educación, donde también se analiza el tema de los celulares.

El ministro de Educación solicitó a Interior y Policía el aumento del número de agentes que custodian las escuelas del país, con el objetivo de evitar incidentes lamentables entre estudiantes y agresiones a los profesores y autoridades de los centros.

El ministro Luis Miguel De Camps ofreció la información: “Estamos solicitando al Ministerio de Interior y Policía el aumento de la policía escolar y auxiliares”.

El funcionario no ofreció detalles sobre la respuesta de la ministra de Interior y Policía sobre su petición y ese tema que alarma a la población en general.

Gran déficit

En la actualidad, para cerca de 8,000 planteles públicos que existen en el territorio nacional, apenas hay 3,000 policías escolares, la mayoría de los cuales cuidan la seguridad de estudiantes y profesores en la capital.

La semana pasada, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, calificó como alarmante que 1,724 docentes hayan sido víctimas de agresiones en el presente año escolar, que inició en agosto de 2025.

El tema cobró actualidad luego de que, hace dos semanas, dos estudiantes del liceo Juan Pablo Duarte, en la capital, golpearon ferozmente la cara de un profesor.

“Estos hechos representan una situación preocupante e inaceptable, debido a que las agresiones contra el personal docente están ocurriendo dentro de los planteles educativos, afectando el clima de enseñanza y aprendizaje”, dijo Hidalgo en esa oportunidad.

Cultura de paz

Durante una entrevista en el programa “El Día”, que se transmite por Telesistema, canal 11, De Camps afirmó que el tema de la violencia “es algo que estamos atendiendo con mucha intención, porque no en todas partes hay el mismo nivel de conflictividad”.

Indicó que el Ministerio también implementa los programas pedagógicos sobre “Cultura de Paz” para asegurar la seguridad en los planteles. “Junto con eso, en materia pedagógica, se encuentran los programas de cultura de paz”, indicó el alto funcionario estatal.

Estrategia digital

Sobre la Estrategia Nacional de Educación Digital, aprobada ayer por el Consejo Nacional de Educación, De Camps manifestó que la misma está llamada a “fortalecer el currículo vigente y formar estudiantes con capacidades tecnológicas con criterios cognitivos y éticos, enfocada en el pensamiento computacional y la inteligencia artificial”.

“Logramos aprobar ayer en el Consejo Nacional de Educación una estrategia digital con enfoque en pensamiento computacional e inteligencia artificial para un uso responsable”, explicó.

Agregó que “planteamos una regulación de los móviles porque la tecnología tiene que someterse a los aprendizajes y no al revés”.

Dijo que no existe ninguna contradicción entre el uso de la tecnología en las escuelas y el control del uso de los celulares en esos recintos. “Planteamos una regulación de los móviles porque la tecnología tiene que someterse a los aprendizajes y no al revés”.

Dispositivos móviles

