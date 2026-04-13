El Ministerio de Educación suspendió la docencia para este martes en la provincia de Puerto Plata, tras ser declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al territorio nacional.

La entidad informó que la medida fue adoptada en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el COE, con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Docencia en pausa

El Ministerio también instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en aquellas provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

Las disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la posibilidad de suspender parcial o totalmente la docencia en áreas específicas donde las circunstancias lo ameriten.

La autoridad educativas exhortó a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.