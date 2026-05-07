Las fuentes revelaron que Donald Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento y que las opciones militares siguen sobre la mesa.

Washington D. C..– Estados Unidos no contempla por el momento una acción militar contra Cuba, pese a declaraciones del presidente Donald Trump en las que ha advertido que “Cuba es la próxima”.

Funcionarios estadounidenses señalaron que, aunque se han emitido esas advertencias y se ha mencionado el posible desplazamiento de buques de guerra desde Oriente Medio en el contexto del conflicto con Irán, no existe una operación inminente contra la i

Los funcionarios que participan en conversaciones preliminares con autoridades cubanas también indicaron a The Associated Press que no son optimistas respecto a que el gobierno comunista acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria, dos años de acceso gratuito a internet de Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo para infraestructura.

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Pero señalan que Cuba aún no ha rechazado la oferta tajantemente, que incluye condiciones a las que el gobierno se ha resistido durante mucho tiempo, incluso después de que el gobierno de Trump impusiera nuevas sanciones contra La Habana el jueves.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las conversaciones privadas, afirman que todavía hay tiempo para que el gobierno acepte.

Advirtieron, sin embargo, que Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento y que las opciones militares siguen sobre la mesa.