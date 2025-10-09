Washington (EE. UU.), 9 de octubre de 2025.– El presidente Donald Trump anunció que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un plan de paz para Gaza, que contempla la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, la retirada de fuerzas israelíes y el envío de ayuda humanitaria a la región. EFE/EPA/ Samuel Corum / Pool.

Washington.– Estados Unidos enviará 200 efectivos militares a Gaza con el objetivo de apoyar las labores humanitarias y supervisar la ejecución inicial del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

De acuerdo con el Comando Central de Estados unidos, los efectivos enviados establecerán un «centro de coordinación civil-militar» en territorio israelí y palestino.

Las tropas trabajarán en conjunto con soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado este miércoles.

El almirante Bradley Cooper será el oficial a cargo de las tropas que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la seguridad y observar el accionar de las fuerzas locales.

Las fuentes militares agregaron que este despliegue en Oriente Medio ha sido practicado con las tropas durante los últimos meses y aseguran que los planes de seguridad que se desarrollarán serán compartidos con las autoridades de Israel.

JERUSALÉN (—), 10/09/2025.- Una fotografía facilitada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (OPG) muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (2-D), reunido con el enviado especial del presidente estadounidense Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff (2-I), el yerno del presidente, Jared Kushner (I), y el ministro Ron Dermer (D), asistiendo a la reunión del gabinete israelí en Jerusalén, el 09 de octubre de 2025 (Jerusalén) EFE/EPA/MAAYAN TOAF .

El acuerdo de paz, firmado este miércoles bajo la mediación internacional, contempla la liberación de rehenes, el cese de hostilidades y el inicio de un proceso gradual de desescalada en Gaza.

Además, establece mecanismos de supervisión multilateral para garantizar que ninguna de las partes incurra en acciones ofensivas, buscando sentar las bases para negociaciones futuras hacia una solución más amplia y duradera en la región.