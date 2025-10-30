La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, arribó este jueves al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA)

Santo Domingo. – El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) coordinaron este jueves la recepción oficial de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien arribó al país para asumir sus nuevas funciones diplomáticas.

La llegada se produjo a las 3:00 de la tarde, en un vuelo comercial procedente de Nueva York, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

A su arribo, la diplomática fue recibida en el Salón de Embajadores por el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, director general del CESAC, y por la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera.

El acto de bienvenida se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad aeroportuaria y diplomática, conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las disposiciones nacionales vigentes, en coordinación con las autoridades del MIREX y la representación diplomática estadounidense.

Durante el encuentro, el general Souffront Tamayo dio la bienvenida a la embajadora y destacó el compromiso institucional con la cooperación internacional en materia de seguridad aérea.

“Extendemos una cordial bienvenida a la señora Leah Francis Campos y reiteramos el compromiso del CESAC de continuar trabajando con dedicación, profesionalismo y transparencia para garantizar la seguridad, el orden y el respeto en cada proceso que involucre misiones diplomáticas y operaciones internacionales. La seguridad aeroportuaria es un pilar esencial de la confianza y la cooperación entre nuestras naciones”, expresó el oficial. Leah Campos comparte video de su juramentación como embajadora de EEUU en RD

Con este recibimiento, el CESAC reafirma su rol como autoridad especializada en la protección de la aviación civil, promoviendo la excelencia institucional, la colaboración interagencial y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de seguridad y gestión aeroportuaria.